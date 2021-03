"Godziny dla Ziemi" WWF zapoczątkowała w 2007 roku. W akcji rokrocznie uczestniczą mieszkańcy ponad 170 krajów.

O 20:30, na godzinę wyłączono iluminacje na fasadzie PKiN, murach obronnych Starego Miasta czy moście Śląsko-Dąbrowskim. Światła zgasły też na budynkach Filtrów czy "Grubej Kaśce".

ZOBACZ: Program Czyste Powietrze. Kurtyka: kluczowe jest dotarcie do wszystkich Polaków

W akcję włączyła się m.in. Kancelaria Prezydenta. "O 20.30 na godzinę zgasły światła w Pałacu Prezydenckim i w Belwederze jako symboliczny wyraz troski o przyszłość środowiska naturalnego" - podała KPRP.

27 marca o 20:30 symbolicznie w Pałacu Prezydenckim zgasło światło na 60 minut.

💡#GodzinaDlaZiemi 🌏 #GodzinaDlaBałtyku 🌊 pic.twitter.com/1yKHocuCn2 — W Pałacu Prezydenckim (@WPalacu) March 27, 2021

Ochrona Bałtyku

WWF w mediach społecznościowych informowało wcześniej, że tegoroczna akcja poświęcona jest Bałtykowi. Organizacja zachęca przy tym do podpisania petycji do premiera w sprawie złego stanu środowiska morskiego. "Pokaż, że zależy Ci na przyszłości Morza Bałtyckiego. To jego ostatnia deska ratunku. Przez cały miesiąc zbieramy podpisy pod petycją do Premiera RP z postulatami dotyczącymi natychmiastowych działań ochronnych" - czytamy na Facebooku organizacji.

ZOBACZ: Europosłowie chcą oczyszczenia Bałtyku z niewybuchów. Inicjatywę zaproponowała Anna Fotyga

W tym roku w Polsce ekolodzy z WWF chcą zwrócić uwagę na ochronę Bałtyku. Na ich stronie można podpisać petycję do premiera Polski Mateusza Morawieckiego o objęcie przez nasz kraj przywództwa na arenie międzynarodowej w kwestii osiągnięcia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego, zgodnie z wymogami Dyrektywy Ramowej ws. Strategii Morskiej i Bałtyckiego Planu Działań Komisji Helsińskiej. Ekolodzy apelują również o zapewnienie zrównoważonego rybołówstwa na akwenie.

W poprzednich latach polski oddział WWF również wskazywał na istotne problemy ekologiczne w naszym kraju. Ekolodzy zwracali uwagę m.in. na kwestię zagrożonego wyginięciem morświna, wilka, czy regulacji polskich rzek. WWF apelował również o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego w polskiej części Karpat.

WIDEO - W ciągu 7 lat pracy w policji odkryła dziesiątki kilogramów narkotyków świetnie się przy tym bawiąc Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz//PAP