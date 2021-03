Michał Kurtyka w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godz. 19:25

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Czyste Powietrze - zdrowy wybór. Twój wybór!" jest prowadzona wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska. W ramach kampanii, jak podał resort, przewidziano emisję spotów telewizyjnych i radiowych oraz liczne działania edukacyjne skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin oraz ekspertów ds. termomodernizacji.

ZOBACZ: Jak zadbać o czyste powietrze? Debata Stowarzyszenia "Program Czysta Polska"

- Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. To jak szybko go osiągniemy, zależy m.in. od tego kiedy z polskich domów znikną nieefektywne i wysokoemisyjne źródła ciepła - powiedział cytowany w środowym komunikacie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Poprzednie odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Szpital w "stanie nadzwyczajnym" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News