Największa polska firma informatyczna Asseco dołączyła do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Program Czysta Polska realizowanego we współpracy z Grupą Polsat. Uruchamia inicjatywę #BiznesBezPapieru. Statystyczny polski pracownik zużywa 7700 kartek papieru rocznie, do wyprodukowania których potrzeba jednego drzewa. Oznacza to ponad 11 mld ściętych drzew co roku. Inicjatywa Asseco ma to zmienić.