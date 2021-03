12 podmiotów w łańcuchu wyłudzeń VAT. Krajowa Administracja Skarbowa weszła do firm i mieszkań

Jak podano w komunikacie, zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła 12 firm, które uczestniczyły w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT. Akcję przeprowadzono jednocześnie w 17 miejscach na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

ZOBACZ: Prawie stu podejrzanych w jednej sprawie. Chodzi o wyłudzanie podatku VAT

- Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział w nielegalnym procederze, zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, w tym faktury VAT sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, umowy prowadzenia rachunków bankowych i lokat terminowych - napisano w informacji.

Uczestnicy łańcucha pośredniczyli we wprowadzeniu do obrotu fikcyjnych faktur. Stosowali mechanizm tzw. znikającego podatnika. Podmiot, który sprowadzał towar i był zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, dokonywał jednocześnie fikcyjnych zakupów od znikających podatników. Pozwalało mu to na uniknięcie obowiązku zapłacenia VAT.

ZOBACZ: Finanse państwa. VAT przynosi mniej pieniędzy

- Podmioty zaangażowane w proceder, dzięki fikcyjnym transakcjom realizowanym od stycznia 2020 r. wyłudziły ok. 7 mln zł. Na kontach jednej z firm KAS zablokowała ponad pół miliona zł - podano.

Wyjaśniono, że kontrolę celno-skarbową wszczął zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. Natomiast śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

WIDEO - Cena truskawek może martwić. "Utrzyma się na wysokim poziomie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/ PAP