Prawie stu podejrzanych w jednej sprawie. Chodzi o wyłudzanie podatku VAT

Policjanci z CBŚP zatrzymali 17 osób w związku ze sprawą dotyczącą przestępstw podatkowych, prowadzoną pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Wsparcia funkcjonariuszom CBŚP udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Generowali koszty, odbierali podatek VAT

Wszystko wskazuje na to, że metoda działania grupy polegała na wystawianiu faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Tak sporządzona dokumentacja umożliwiała generowanie kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób umożliwiano płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty VAT. W całej sprawie jest już blisko 100 podejrzanych, a kwota na którą wystawionych zostało kilka tysięcy fikcyjnych faktur to ok. 63 mln zł. Uszczuplenie budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy wyniosło co najmniej 13 mln zł.

Zatrzymani w zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej usłyszeli 72 zarzuty. Spośród zatrzymanych szesnaście osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwie z nich o kierowanie taką grupą o charakterze ekonomicznym. Dziesięć z tych osób podejrzanych jest o tzw. "zbrodnię fakturową", za którą grozi nawet 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły prania pieniędzy i innych przestępstw związanych z podawaniem nieprawdy w dokumentach księgowych.

Wszystkie te osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem prowadzonym przez policjantów Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Policjanci przeprowadzili zatrzymania w województwie mazowieckim, głównie w Warszawie i okolicach, ale także na Śląsku i w Małopolsce. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy przeszukało kilkanaście obiektów. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, a także dokumenty.

"Dokonano przeszukań kilkudziesięciu miejsc zamieszania i aktualnego pobytu zatrzymanych, siedzib czterech spółek oraz ośmiu biur rachunkowych. Ponadto zabezpieczono dokumentację podmiotów biorących udział w przestępczym procederze" - podała Prokuratura Krajowa.

Podejrzani zakładali spółki na "słupy"

Śledczy ustalili, że zatrzymane osoby prowadziły działalności gospodarcze, w ramach których mogły przyjmować i wystawiać fikcyjne faktury, a dodatkowo pośredniczyć przy ich wymianie z innymi podmiotami gospodarczymi. Ze śledztwa wynika, że grupa mogła działać od października 2014 r. do stycznia 2019 r. głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Śledczy ustalili, że spółki wykorzystywane w przestępczej działalności były rejestrowane na "słupy", a same firmy nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej.

Aby uniknąć odpowiedzialności i chronić nielegalne zyski grupa tworzyła sfałszowaną dokumentację księgową, w tym dowody wpłat i wypłat, ujmowane w księgach rachunkowych, przygotowywała także umowy cywilnoprawne w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych. Dokumenty te miały uwiarygadniać nierzetelne faktury VAT.



Sąd tymczasowo aresztował pięć z zatrzymanych 17 osób. "Sąd podzielił argumentację prokuratora uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie" - podała Prokuratura Krajowa.

W sumie w całym śledztwie zarzuty przedstawiono 92 osobom, które działały w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, rozprowadzając fikcyjne faktury VAT w całym kraju. Śledczy badają ponad 250 podmiotów.

