Według MF uszczelnienie VAT w Polsce przynosi ok. 25 mld zł rocznie

Sarnowski odpowiadał na pytania posłów KO i Lewicy dotyczące walki z mafiami VAT-owskimi.

Jak powiedział Zbigniew w Konwiński, premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił o miliardach złotych odebranych mafiom VAT-owskim, że dzięki nim można w Polsce finansować m.in. program 500+, który kosztuje rocznie ponad 20 mld zł.

- Więc my pytamy dzisiaj, ile odebrano i jakim mafiom VAT-owskim miliardów złotych, ile miliardów od mafii VAT-owskich wpłynęło do budżetu państwa? Czy potraficie to państwo określić, czy jest to tylko i wyłącznie - może wprost nazywając po imieniu - kłamstwo VAT-owskie - pytał poseł.

Chciał także wiedzieć, ile odzyskano od mafii VAT-owskiej, która działała w Ministerstwie Finansów. Prosił przy tym, aby nie mówić o wzroście dochodów z VAT, które są wynikiem wzrostu PKB, konsumpcji, a ostatnio również rekordowej inflacji. - Bo to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi odebranym mafiom VAT-owskim - zaznaczył.

Wskazał na zmiany w tym zakresie, wprowadzone przez rząd PO-PSL; jednolity plik kontrolny, odwrócony VAT. - Państwo będąc wtedy w opozycji tych rozwiązań nie popieraliście - powiedział, zaznaczając, że KO będąc w opozycji wszystkie rozwiązania uszczelniające system podatkowy popiera.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski zauważył, że pytanie dotyczy wolumenu środków i efektywności administracji skarbowej oraz prokuratury. Powtórzył, że w ciągu ostatnich czterech lat polska luka VAT zmniejszała się najszybciej w UE i według MF spadła o połowę z 24 proc. do 12 proc., a według metodologii KE nawet do 9,7 proc.

Luka VAT niższa od średniej w UE

- Komisja potwierdza, teraz luka VAT jest niższa od średniej w UE, która wynosi około 11 proc. - podkreślił wiceminister.

Dodał, że według bardzo zachowawczej metodologii Ministerstwa Finansów około 25 mld zł rocznie przynosi uszczelnienie VAT-u w Polsce na czysto.

- Natomiast to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ uszczelnienie VAT-u prowadzi do uszczelnienie podatków PIT i CIT. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w latach 2014-2018 sama luka CIT-owska zmniejszyła się o połowę, z 2 proc. do 1 proc. PKB - tłumaczył.

Poinformował, że w sumie od 2015 r. wpływy z VAT wzrosły o 60 mld zł, z CIT-u o 20 mld zł, z PIT-u o 40 mld zł. - W sumie to jest 120 mld zł więcej w porównaniu z rokiem 2015, które wpływają do budżetu. Rzeczywiście oddzielenie efektu koniunktury, inflacji, konsumpcji, od efektu uszczelnienia jest praktycznie niemożliwe, natomiast są pewne obiektywne zjawiska gospodarcze, o których państwo nie mogą zapominać - powiedział.

Ocenił, że walka z przestępczością podatkową, agresywną optymalizacją to niezbędny warunek szybkiego wzrostu gospodarczego. Sarnowski zaznaczył, że gospodarka nie ruszyłaby z kopyta, gdyby nie przywrócono uczciwych warunków konkurencji. Tymczasem wcześniej uczciwi przedsiębiorcy zmagali się z przestępcami podatkowymi, którzy sprzedawali swoje produkty taniej o jedną czwartą, po czy znikali.

- Mafie VAT to był rak toczący polską gospodarkę, na który znaleźliśmy lekarstwo - powiedział Sarnowski. Dodał, że wcześniej nikt nie był bezpieczny, oszustwa dotyczyły nawet karmy dla psów, jajek z niespodzianką i leżących w chłodniach mrożonych pierogów.

Sarnowski przytoczył liczby związane z walką z przestępczością podatkową. - Dwa razy wzrosła liczba postępowań VAT-owskich dotyczących uszczupleń na duże kwoty. Dwa razy wzrosła liczba podejrzanych, którym postawiono zarzuty. Cztery razu wzrosła liczba osób, którym przedstawiono akty oskarżenia - powiedział. Według niego organy ścigania są teraz cztery razy bardziej efektywne niż cztery lata temu.

- Wartość zabezpieczeń majątkowych w sprawach gospodarczych - 10 mld zł (...). Wartość zabezpieczonego mienia z tytułu konfiskaty rozszerzonej wzrosła w ciągu trzech lat dziesięciokrotnie, z 200 mln zł do 2 mld zł. Podobne sukcesy odnosi również Krajowa Administracja Skarbowa - tłumaczył wiceminister.

Oświadczył ponadto, że prób wyłudzenia VAT-u jest z roku na rok coraz mniej, a liczba wszczętych postępowań spada. - W ramach karuzel VAT-owskich od roku 2007 wolumen obrotu między buforami, czyli między przedsiębiorcami wciągniętymi siłą w karuzele VAT-owskie wynosił ok. 5 mld zł w ciągu roku. Od 2011 r. zaczął gwałtownie rosnąć do poziomu 18 mld zł (...). W ciągu dwóch lat zanotowaliśmy gwałtowny spadek tego wolumenu do 4 mld zł. Co to oznacza? Trzy czwarte przedsiębiorców, którzy jeszcze dwa lata temu byli zagrożeni wciągnięciem w karuzelę VAT-owską teraz zagrożeni tym nie są - powiedział.

Poinformował też, że rozbicie grupy przestępczej, która wyłudza 100 mln zł rocznie nie sprawia, że "na stoliku" zostaje 100 mln zł do odzyskania, ale zatrzymanie karuzeli oznacza, że nie wyłudzi ona kolejnych 100-200 mln zł. - Skrócenie czasu karuzeli z lat do miesięcy to nawet 80 proc. efektu uszczelniania - uważa wiceminister

- Premier mówił o wzroście wpływów podatkowych - powiedział, dopytywany o konkretne kwoty VAT-u odebrane mafiom.

Mirosław Suchoń (KO) zarzucił przedstawicielowi resortu finansów, że łapie "słupy", a nie przestępców. Poseł podkreślił, że premier mówił wielokrotnie, iż odzyskano miliardy od mafii. - Niech pan, specjalista od finansów powie, ile miliardów było, albo, że premier wprowadził Polaków w błąd - dociekał Suchoń.

- Mnie interesuje konkretna informacja (...), ile mafii VAT-owskich złapaliście, ile ich było. Jaka skala malwersacji podatku VAT obejmowała te firmy i ile z tych malwersacji wpłynęło do budżetu państwa? - pytał Tomasz Trela z Lewicy.

Sarnowski podkreślił, że bez wdrożenia innowacyjnych narzędzi uszczelniania systemu podatkowego nie byłoby kwot, o których wspomniał wcześniej - dodatkowych 120 mld złotych z trzech kluczowych podatków. - To są kwoty odzyskane od mafii VAT-owskich, to są kwoty, które nie pozostały w ich kieszeniach, których mafie VAT-owskie nie mogły wyłudzić w trakcie dalszego prowadzenia swojego procederu (...) - wyjaśnił.

Nowe sposoby walki z mafiami VAT-owskimi

Dodał, że dziś praktycznie nie można zarejestrować firmy "na słupa", albo na skrzynkę pocztową. Mówił też o technologicznej rewolucji w administracji i walce z przestępcami podatkowymi. Podkreślił, że Polska jest europejskim liderem cyfryzacji administracji. - Czy kiedykolwiek niemiecki NIK proponował wdrożenie w Niemczech polskich rozwiązań uszczelniających system podatkowy? - pytał wiceminister.

Zapowiedział ponadto, że w grze przeciw mafiom VAT-owskim będą nowe rozwiązania. - Dzięki e-fakturze możliwe będzie ograniczenie luki VAT o połowę (...) z prawie 10 proc. na około 5 proc., na poziom taki, na jakim jest Francja. To jest do zrobienia. W październiku tego roku Polska będzie czwartym krajem UE, który udostępni przedsiębiorcom e-Fakturę - poinformował wiceminister.

- Przepisy są gotowe, są w konsultacjach - dodał. Wytłumaczył, że dzięki nim fiskus będzie analizował faktury nie z miesięcznym opóźnieniem, ale w czasie rzeczywistym. Technologicznie będzie to przesiadka z roweru na wyścigowy motocykl - porównał. Zaznaczył, że karuzele będą wykrywane nie po latach, jak było przed 2015 r., nie w perspektywie miesięcy, jak jest teraz, ale wręcz po kilku tygodniach.

- Będą kolejne miliardy złotych w budżecie, które zaczną się pojawiać po roku 2023, po wdrożeniu powszechnego obowiązku stosowania e-faktury w Polsce - poinformował.

emi/ PAP