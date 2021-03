- Czekamy na ostatnie dane ze środy, ale wszystko wskazuje na to, że zanotujemy ponad 29 tys. nowych zachorowań - mówił w programie "Graffiti" Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i koordynator Narodowego Programu Szczepień. Jak dodał, w porównaniu do zeszłego tygodnia "to trend wzrostowy", podobnie jak we wtorek.