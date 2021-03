Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski trafił do szpitala. 12 marca informował, że on, jego żona Małgorzata oraz ich dzieci są zakażeni koronawirusem. "Trzymajcie kciuki i za kilka dni mam nadzieję wracam do pracy. Uważajcie na siebie" - napisał na Twitterze.