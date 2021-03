W Polsce podano ponad 5 mln szczepionek. Ruszają szczepienia służb mundurowych

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało dotąd 3 289 482 Polaków. Z tej grupy ponad połowa (1 788 446) dostała także drugą dawkę preparatu. W sumie w całym kraju podano 5 077 928 dawek szczepionki przeciw COVID-19.

Najwięcej szczepień przeprowadzono dotąd na Mazowszu (793 478), a najmniej w Lubuskiem (123 904).

Ponad 5 tys. niepożądanych odczynów

Po iniekcjach zgłoszono 5136 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano w sumie 6 335 dawek.

Do naszego kraju trafiło łącznie 6 510 680 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono 5 403 630 dawek.

ZOBACZ: Polski minister zaszczepiony preparatem AstraZeneca

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu najbliższych czterech, pięciu tygodni do Polski trafi 7 mln dawek szczepionek. Przypomniał, że oprócz dostępnych preparatów firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson.

Szef rządu wyraził nadzieję, że do końca kwietnia zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką będzie kolejnych 7 mln osób. - To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać - podkreślił. Dodał, że rosnąca liczba szczepionek jest najlepszym remedium na zwalczenie epidemii i powrót do normalnego życia.

Nowe zasady organizacji szczepień

Z kolei szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk zapowiedział, że w piątek zostaną przedstawione nowe zasady organizacji szczepień w drugim kwartale. - Chcemy wprowadzić pewne zmiany, które spowodują, że system będzie jeszcze bardziej wydajny - wyjaśnił. Zaznaczył też, że na razie nie ma żadnych opóźnień w dostawach szczepionek.

Obecnie trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 osób w wieku 60-69 lat (rocznik 1952-1961). W czwartek 25 marca wznowione będą z kolei zapisy dla seniorów powyżej 70 lat.

ZOBACZ: Rusza rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 60-64 lata

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki.

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneca Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują. Obecnie trwają także szczepienia osób przewlekle chorych.

Szczepienia służb mundurowych

Z kolei w środę, o godz. 14 w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym w Warszawie zainaugurowane zostaną szczepienia służb mundurowych. Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży w inauguracji wezmą udział komendanci służb podległych MSWiA - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa - lub ich zastępcy, a także zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Rejestracja na szczepienie wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w Narodowym Programie Szczepień należą do grupy 1c, ruszyła na początku marca. Wstępnie harmonogram zakładał, że ich szczepienia rozpoczną się 22 lub 29 marca.

ZOBACZ: Minister zdrowia reaguje na sobotnią okładkę "Faktu", napisał list

Zastępca szefa MSWiA Maciej Wąsik w pierwszej połowie marca powiedział, że w zależności od formacji służb mundurowych, liczba chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 waha się w granicach 60-70 procent. Jak podkreślił, te szczepienia są dobrowolne. - Nie możemy i nie chcemy wywierać żadnej presji. Myślę, że funkcjonariusze sami zdecydują - dodał.

Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek COVID-19 w kraju, zakażenie potwierdzono u 2 089 869 osób, z których 49 761 zmarło.

dk/ PAP