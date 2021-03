Nie mógł mówić i ruszać rękami, groził mu przeszczep płuc. 29-latek przeszedł Covid-19

Gościem wtorkowej "Debaty Dnia" był 29-letni Mateusz Rambacher, który dzień wcześniej wyszedł ze szpitala. Na leczenie trafił 27 listopada z powodu zakażenia koronawirusem.

- Cztery miesiące wyjęte z życiorysu - stwierdziła prowadząca Agnieszka Gozdyra.

- Z czego siedem tygodni w śpiączce. Do teraz nie odzyskałem pełnej sprawności - dodał Rambacher.

ZOBACZ: Grodzki: całkowity lockdown zrujnuje gospodarczo nasz kraj

Jak opisał, historia jego choroby zaczęła się "z dnia na dzień" od wystąpienia 40-stopniowej gorączki. - Nic nie zapowiadało, że mogę być zainfekowany. Pierwszy i drugi test dały negatywny wynik, dopiero trzeci wykrył SARS-CoV-2, gdy zostałem już zabrany do szpitala - powiedział gość Polsat News.

"Czucie w nogach nadal w pełni nie wróciło"

Po dwunastu dniach hospitalizacji Mateusz Rambacher został zaintubowany, a po dwóch tygodniach przewieziono go do kliniki we Wrocławiu. Tam podłączono go pod sztuczne płucoserce.

- Moje płuca były zajęte przez koronawirusa w ponad 90 procentach. Po tym, jak mnie wybudzono, nie byłem świadomy tego, co się ze mną dzieje. Nie mogłem ruszać rękami i nogami, a także mówić. Czucie w górnych kończynach odzyskiwałem powoli, natomiast w nogach nadal w pełni nie powróciło - mówił.

Jak stwierdził, Covid-19 zaatakował również jego nerwy i uszkodził biodra, wywołując skostnienie stawu. - Moje płuca również nie odzyskały pełnej sprawności - powiedział.

"Jeśli ktoś świadomie zakaża, jest mordercą"

W okolicach Bożego Narodzenia zakwalifikowano go do przeszczepu płuc. Również w tym czasie jego serce dwukrotnie się zatrzymało. - Znalazł się dawca, ale w tym samym dniu, gdy to się stało, moje płuca podjęły samodzielną pracę. Na szczęście nie musiałem więc przejść operacji w Gdańsku - wyjaśnił.

ZOBACZ: Ślub na oddziale covidowym. "Z uwagi na ciężki stan męża bardzo nam zależało"

Dodał, że przed chorobą był zdrowy i wysportowany, nie miał również schorzeń współistniejących. Jego zdaniem, "jeśli ktoś świadomie zakaża innych, to jest mordercą". - To analogiczna sytuacja do tej, gdy ktoś pijany wsiada za kierownicę - uznał Mateusz Rambacher.

WIDEO: Mateusz Rambacher przeszedł Covid-19. W szpitalu spędził kilka miesięcy. Fragment "Debaty Dnia"

"Zobojętniliśmy się na dane o nowych zakażeniach"

Historii mężczyzny wysłuchali pozostali goście programu: prof. Tadeusz Zielonka, pulmonolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Tomasz Karauda, lekarz z Oddziału Chorób Płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.

Według prof. Zielonki, opowieść ozdrowieńca "to chleb powszedni dzisiejszych dni". - Konsultowałem pacjentów, którzy tak samo mieli zajętych 90 proc. płuc, w wieku 29 i 34 lat. Byli podpięci do respiratorów - powiedział.

W jego opinii, zobojętniliśmy na codzienne dane o nowych zakażeniach i kolejnych zgonach z powodu koronawirusa.

- Przychodzą do mnie panie, które przeżyły zakażenie, ale obydwie straciły swoich mężów, również chorych na Covid-19. Niedawno musiałem też poinformować pacjenta, że jego żona, także mająca Covid-19, zmarła w innym szpitalu. To tysiące ludzkich tragedii - przypomniał.

"Dostał pan od losu i Boga drugą szansę"

Dr Karauda potwierdził w "Debacie Dnia", że hospitalizacje z powodu koronawirusa czasami trwają kilka miesięcy. Następnie zwrócił się do Mateusza Rambachera.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski trafił do szpitala. Jest zakażony koronawirusem

- Jesteśmy z panem, wielkie chapeau bas. Dostał pan od losu i Boga drugą szansę. Jako młody człowiek, będzie pan przykładem dla wielu ludzi - zapewnił.

Jak przypomniał, "ta straszna choroba" zaczęła dotykać również młode osoby. - Gdy z powodu koronawirusa pogarsza się stan płuc, wpływa to również na prawą komorę serca. Gdy w płucach jest "korek", pojawiają się problemy kardiologiczne, a one z kolei wpływają na resztę organów w naszym ciele - opisał dr Karauda.

WIDEO - Będą zmiany w programie szczepień. "Wraca zaufanie do AstraZeneki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/jo/ polsatnews.pl, Polsat News