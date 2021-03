Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to, by spełniało ono określone normy. Tymczasem na co dzień wdychamy zawieszone w nim zanieczyszczenia. Jak poprawić jakość naszego wspólnego powietrza? Oglądaj debatę Stowarzyszenia "Program Czysta Polska".