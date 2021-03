Chcemy pokazać, że ekologia to my i działania nas wszystkich - mówią twórcy nowego programu "Czysta Polska", który w sobotę startuje na antenie Polsat News. W każdą sobotę dziennikarze i eksperci odpowiedzą na najważniejsze pytania i podpowiedzą jak sami możemy zmieniać nasze środowisko.

Od 6 marca w każdą sobotę o godz. 16:30 Polsat News zaprosi widzów na nowy program "Czysta Polska", który będzie informować o klimacie i ochronie środowiska: od najważniejszych decyzji dotyczących polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze świata technologii i ich wpływu na klimat, aż po porady jak każdy na co dzień może zmienić otaczające go środowisko.

Prowadzącą program będzie Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczną stronę programu odpowiadać będzie Agata Kaźmierska, do niedawna związana z Polsat News, a teraz odpowiedzialna za serwis Zielona Interia. Program będą współtworzyć także Marcin Szumowski, autor programów przyrodniczych Polsatu oraz Wojciech Brzeziński, który w Polsat News zajmuje się tematami dotyczącymi nowych technologii. Producentem programu jest Rammy Mahameed, redaktor działu zagranicznego Polsat News.

ZOBACZ: "Czysta Polska". Nowy program w Polsat News poświęcony ochronie środowiska i klimatu

To naturalna konsekwencja działania Stowarzyszenia Program Czysta Polska, którego inicjatorem jest twórca Grupy Polsat - Zygmunt Solorz.

- Mieliśmy przede wszystkim informować, edukować i inicjować wszelkie działania proekologiczne i w tym kontekście uzupełnienie naszych działań w internecie, poprzez program w Polsat News, jest bardzo fajnym krokiem - przekazał Stanisław Janowski, prezes Zarządu Stowarzyszenie Program Czysta Polska i prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Wideo: "Czysta Polska". Nowy program w Polsat News

- Widzowie dzięki programowi Czysta Polska będą mogli poznać m.in. najbardziej aktualne informacje dotyczące osiągnięć naukowców z komentarzem ekspertów zajmujących się daną dziedziną. Dowiedzą się również, jakie technologie są wykorzystywane na świecie i w Polsce w celu redukcji gazów cieplarnianych oraz z jakich narzędzi mogą skorzystać oni sami, by być bardziej "eko". W programie nie zabraknie również gości, którzy wyjaśnią, skomentują i pogłębią przedstawione informacje – wyjaśnia dyrektor pionu publicystyki i informacji Telewizji Polsat Dorota Gawryluk.

ZOBACZ: Alergia na smog istnieje. Badania krakowskich naukowców

WIDEO: "Czysta Polska". Nowy program w Polsat News poświęcony ochronie środowiska i klimatu

- Temat ekologii, zwłaszcza zmiany klimatyczne i wyzwaniach dla naszej planety nie jest łatwym tematem, bo zazwyczaj nie są to pozytywne opowieści i wolimy odwrócić wzrok, bo błędnie myślimy, że dzieją się daleko i nie mamy na nie wpływu. Dlatego w naszym programie chcemy pokazać, że ekologia to my, nasze działania i to od nas zależy czy ta opowieść będzie pozytywna – mówi Dominika Tarczyńska.

Program będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska i z Interią.

WIDEO - Dziewczynka za barierkami tuż przy ruchliwej trasie. Policja ustaliła, co się stało Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ Polsat News