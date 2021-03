Jaki będziemy mieć klimat? Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Raport to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii, objęte patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Raport ma służyć jako narzędzie edukacji ekologicznej poprzez promocje działań proekologicznych, czystych technologii i najlepszych praktyk. Ma stanowić źródło rzetelnych informacji o aktualnych i przyszłych działaniach rządu i podległych mu instytucji, a także samorządów, nauki i biznesu związanych z zagadnieniami polskiej polityki klimatycznej i ochrony środowiska.

Zadaniem Raportu jest również promocja polskiej polityki klimatycznej poza granicami kraju. Raport przetłumaczony na j. angielski, niemiecki i francuski, promowany w mediach zagranicznych i kolportowany w ośrodkach decyzyjnych UE i państw członkowskich pozwoli lepiej zrozumieć złożoną problematykę ochrony klimatu i środowiska. Dzięki Raportowi, Polska zyska również cenne narzędzie podczas kolejnej tury negocjacji New Green Deal. Merytoryka Raportu prezentowana będzie w sposób multimedialny, by w przystępny sposób dotrzeć do jak najszerszej widowni.

Jak zauważa marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, ten nowoczesny serwis będzie skupiał w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. - Jego tematyka opierać się będzie na najważniejszych konkluzjach z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, którego jako samorząd województwa byliśmy partnerem. Najważniejszy cel to pokazanie podejmowanych przez nasz kraj działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej i samorządowej oraz przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2 - powiedział.

Razem dla klimatu

- Zeszłoroczny sukces pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaowocował współpracą z czołowymi polskimi ekspertami. W ramach raportu analizują oni trendy, opracowują rozwiązania i przygotowują kompleksowe zestawienia danych, faktów i liczb, z których wyłania się obraz polskiej drogi do neutralności klimatycznej i czekające na tej drodze bariery, trudności, wyzwania, ale i możliwości. Transformacja energetyczna to szansa na rozwój innowacji i technologii, a także realna możliwość poprawy jakości życia Polaków - mówi Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze.

W raporcie znajdą się odpowiedzi na takie pytania jak:

Jak powinien wyglądać miks energetyczny Polski w 2030, 40 i 50 roku?

Co zrobić, by uporać się z masą odpadów, które zalegają na wysypiskach, a często też lądują w oceanach i zatruwają nas milionami cząstek mikroplastiku?

W jaki sposób zabezpieczyć regiony narażone na pustynnienie i uchronić rolnictwo przed fatalnymi skutkami suszy?

Jak rozprawić się definitywnie ze smogiem, który wciąż spowija polskie miasta i wsie?

Co zrobić, by model gospodarki obiegu zamkniętego stał się realną alternatywą dla dzisiejszego, wciąż dominującego schematu linearnej produkcji, w którym utknęło wielu przedsiębiorców?

Jak zachęcić regiony do przyjęcia uchwał antysmogowych oraz zachęcić gminy do udziału w walce ze smogiem oraz redukcji niskiej emisji zanieczyszczającej wsie i miasta.

Odpowiedzi przygotowują specjaliści, przedstawiciele świata nauki, biznesu, rządu i organizacji pozarządowych oraz samorządy, które są świadome wagi edukowania mieszkańców i pracy u podstaw, aby plany transformacji energetycznej przyniosły oczekiwane rezultaty.

Wkład i wiedzę zapewniają również instytucje rządowe: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (Ośrodek w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego).

Partnerami merytorycznymi TOGETAIR są również przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, m.in: Instytut Jagielloński, Fundacja Republikańska, Polski Alarm Smogowy, UN Global Compact Network Poland oraz Bank Światowy, a także przedstawiciele już ponad 10 uczelni wyższych: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński.

Będzie ogólnodostępny

- Wierzymy, że zaangażowanie wszystkich sektorów kraju, pozwoli zainicjować zmiany w polskiej gospodarce w ujęciu krajowym i regionalnym. O tym, jak wyznaczyć priorytety i kierunki reform, by zrealizować postawione przed nami ambitne cele, zaprezentujemy w Polskim Multimedialnym Raporcie Klimatycznym oraz podczas Szczytu Klimatycznego - podsumowuje Agata Śmieja

- PKO Bank Polski jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na instytucjach finansowych w zakresie ochrony środowiska a nasze działania są konsekwentne i wielotorowe. W 2020 roku znacząco ograniczyliśmy emisję CO2 generowaną przez spółki grupy, wdrożyliśmy ocenę w zakresie ESG do procesu kredytowego i wspólnie z PKO TFI uruchomiliśmy fundusz PKO Energii Odnawialnej FIZAN. W roku 2021 wdrożymy kolejne inicjatywy, w tym wykorzystujące potencjał technologiczny największego banku w Polsce. Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to bardzo ważna inicjatywa w ramach której chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie zielonej transformacji - podkreśla Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego i członek Rady Programowej Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Szczyt klimatyczny

Szczyt Klimatyczny to wydarzenie online zaplanowane na 21-23 kwietnia w formule hybrydowej, transmitowane z kongresowego studia telewizyjnego, podczas którego omawiane są konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz co zrobić, aby w naszym kraju było czyste powietrze. Szczyt jest przestrzenią dla ogólnopolskiej debaty o klimacie i ochronie środowiska w Polsce.

Celem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOSów i mediów, na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

- Ponad 40 tysięcy - tyle ludzkich istnień zabrała w ciągu roku w Polsce pandemia Covid-19. I tyle samo Polaków umiera co roku z powodu smogu. W Małopolsce zdajemy sobie sprawę ze śmiertelnych skutków zanieczyszczenia powietrza. Pionierskie uchwały antysmogowe i Program Ochrony Powietrza wyraźnie poprawiły sytuację, zwłaszcza w Krakowie. Ale powietrze nie zna granic administracyjnych, tylko działając wspólnie możemy liczyć na sukces. Ciągle też brakuje rzetelnych badań i konstruktywnych rozmów. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021 i niecierpliwie czekam na Polski Multimedialny Raport Klimatyczny. Tylko diagnozując problemy, jesteśmy w stanie je pokonać - mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców - to jedne z najpilniejszych wyzwań, z którymi należy zmierzyć się w nadchodzących latach. To także szansa na cywilizacyjny skok, który odczują wszyscy Polacy. O powodzeniu tych starań zadecyduje jednak nie tylko odgórnie narzucona polityka i dostępność funduszy, ale przede wszystkim współpraca wszystkich uczestników rynku: władzy centralnej, administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem kluczowych dla ekologii Ministerstw, z czynnym udziałem przedstawicieli strony rządowej, marszałków województw i samorządowców, a także z udziałem przedstawicieli średniego i dużego biznesu, nauki, lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych.

- Zależy nam, aby TOGETAIR stało się miejscem współpracy oraz wymiany pomysłów na sprawne i efektywne przestawienie polskiej gospodarki na tory nowoczesności. Za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą troskę o środowisko z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony, uwzględniający zarówno rosnące wymagania unijnej polityki klimatycznej, jak i nasze lokalne uwarunkowania - dodaje Agata Śmieja

Panele wydarzenia podzielone są według 5 bloków tematycznych/żywiołów:

Ogień Energia przeszłości, czyli co zrobić z węglem i paliwami kopalnymi? Energia przyszłości - co powinno być filarem na czas budowy nowoczesnej, zielonej Polski?

Powietrze Susze, mała retencja i wyzwania gospodarki wodnej na lokalnym gruncie Przyszłość rzek i woda w ujęciu krajowym

Ziemia Gospodarka komunalna w gminach - potrzeby inwestycyjne, zaszłości na rynku, systemowe luki Przyszłość plastiku, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym

Woda Smog: redukcja emisji w sektorze budownictwa Zielony transport przyszłości

Człowiek Świat po pandemii, a przed kryzysem klimatycznym Wpływ klimatu na zdrowie człowieka.



Największy kongres ekologiczny

Raport oraz Szczyt będą wsparte szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, ISBNews, naszemiasto.pl, Energetyka24, 300klimat, a także w mediach społecznościowych.

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy Polak będzie mógł bezpłatnie śledzić najważniejsze treści paneli. Liczba odbiorców tegorocznej edycji Szczytu TOGETAIR szacowana jest na ok. 15 milionów odsłon. Jest to największy i unikatowy kongres ekologiczny w Polsce.

Organizatorzy zapraszają do współpracy i udziału zarówno dziennikarzy i redakcje, a także podmioty chcące upowszechniać wiedzę z zakresu świadomej ekologii.

Podczas konferencji zapewniony będzie bezpłatny i nieograniczony dostęp do odpowiednio przygotowanych i wyposażonych sal konferencyjnych, w których omawiane będą zarówno globalne, jak i lokalne tematy.

Dziennikarze będą mogli wziąć udział każdego dnia w śniadaniu prasowym oraz w loży prasowej, w ramach których będzie możliwość skomentowania i podsumowania na gorąco dnia Szczytu, a także możliwość udziału w ekskluzywnych sesjach pytań i odpowiedzi podczas wydarzenia.

TOGETAIR odbywający się w całości online będzie niepowtarzalną okazją do rozmów z partnerami, najbardziej efektywnymi menedżerami, wizjonerami i twórcami trendów z kluczowych obszarów ekologii.

- Wierzymy, że TOGETAIR na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane w raporcie i podczas szczytu rozmowy o środowisku i gospodarce dadzą impuls do pozytywnych zmian. Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną dla mieszkańców i przedsiębiorców zieloną Polskę - podsumowuje Agata Śmieja

