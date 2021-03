Jak będzie wyglądać Wielkanoc w Europie? Sprawdzamy

Nabożeństwa online, limity przy rodzinnym stole i zakaz przemieszczania się. To rzeczywistość, w jakiej Europejczycy przeżyją Wielkanoc. Sprawdzamy jakie restrykcje wprowadzą kolejne kraje.

Do 9 kwietnia w Polsce obowiązują dodatkowe restrykcje. Zamknięte zostały kina, teatry, hotele i częściowo galerie handlowe. Uczniowie klas I-III powrócili do edukacji w formule zdalnej. Obostrzenia będą obowiązywać również w czasie Wielkanocy. Rząd zapowiada, że nie wyklucza wprowadzenia kolejnych wytycznych właśnie na czas świąt.

Podobnie sytuacja wygląda w innych europejskich państwach. Kolejne kraje wprowadzają obostrzenia szczególnie te związane z przemieszczaniem się. Sprawdzamy, jak będzie wyglądać Wielkanoc 2021 w Europie.

Niemcy

Kanclerz Angela Merkel prawdopodobnie wycofa się z decyzji o wprowadzeniu wyjątkowych restrykcji w czasie Wielkanocy. Taką decyzję podjęła po fali krytyki, która przetoczyła się przez kraj po poniedziałkowym szczycie z premierami landów.

Podczas specjalnego posiedzenia, które zakończyło się we wtorek nad ranem, rząd zadecydował o przedłużeniu obostrzeń do 18 kwietnia. Przyjęte rozwiązania miały mieć najostrzejszy charakter od początku pandemii. Dotyczyły zarówno życia gospodarczego, publicznego, jak i prywatnego. Wprowadzono "dni odpoczynku", z zakazem zgromadzeń, obowiązujące w czasie Wielkanocy oraz kilka dni przed rozpoczęciem świąt. Zgodnie z wytycznymi nabożeństwa miały odbywać się bez bezpośredniego udziału wiernych. Z wykorzystaniem transmisji online. Ta sama zasada powinna obowiązywać podczas popularnych w protestanckiej tradycji spotkań parafialnych. Do wspólnot religijnych miały dotrzeć specjalne wnioski od rządów federalnych z prośbą o stosowanie środków bezpieczeństwa.

Niemiecki rząd prawdopodobnie utrzyma rekomendacje dotyczące spotkań rodzinnych. Zaleca się, by świąteczne dni spędzić w gronie domowników.

Niemieckie władze w sposób szczególny zwracają uwagę na osoby, które w tym czasie przemieszczają się między państwami. W przypadku osób, które przebywały poza niemiecką granicą, wprowadzono obowiązek poddania się badaniom jeszcze przed wejściem na pokład powrotnego samolotu.

W Niemczech intensywność restrykcji, w tym godziny policyjne, zamknięcie konkretnych placówek i wymóg noszenia specjalistycznych maseczek zależy od decyzji władz poszczególnych landów.

Włochy

We Włoszech na terenie całego kraju w czasie świąt obowiązywać będzie czerwona strefa. Oznacza to przede wszystkim zakaz przemieszczania się między regionami. W związku z tym spotkania rodzinne powinny ograniczać się do domowników i najbliższej rodziny, która zamieszkuje ten sam region.

Wielkanoc dla wielu włoskich miast oznaczała rozkwit turystyki. Szczególnie intensywnie przeżywali go hotelarze i restauratorzy w stolicy, do której zjeżdżali się pielgrzymi z całego kraju, a nawet świata. W tym roku migracja nawet z sąsiadujących regionów zostanie ograniczona, dlatego to właśnie pracownicy tych branż protestują.

Wielkanocne nabożeństwa transmitowane ze Stolicy Apostolskiej będą odbywać się w reżimie sanitarnym. Włosi proszeni są o udział w obchodach religijnych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Litwa

Według zapowiedzi rządu restrykcje na Litwie w najbliższych dniach nie ulegną zmianie. W tym kraju otwarte pozostają sklepy z wejściem od ulicy z możliwością zakupu podstawowych produktów. Nie działa większość obiektów sportowych i lokali gastronomicznych.

Jednak tu również rząd rozważa wprowadzenie dodatkowych restrykcji związanych z przemieszczaniem się właśnie na czas Wielkanocy.

Wielka Brytania

W Anglii ze względu na przyspieszenie realizacji planu szczepień zdecydowano o stopniowym luzowaniu restrykcji. Od 29 marca mieszkańcy będą mogli spotykać się na świeżym powietrzu. Rząd jednak apeluje o rozsądne podejście do tematu podróży między regionami ze względu na wysoką transmisję brytyjskiej mutacji wirusa.

Inaczej do sprawy postanowiła podejść Irlandia Północna. Tam od 1 kwietnia rodziny będą mogły spotykać się w towarzystwie mieszkańców dwóch gospodarstw domowych.

Od Wielkiego Piątku planowane jest wznowienie nabożeństw z udziałem wiernych. Większość Kościołów w Irlandii z własnej inicjatywy przeniosła swoją działalność do sieci.

W najbliższych tygodniach większość europejskich państw podejmie decyzje, jak dokładnie będzie wyglądać Wielkanoc w ich kraju. Jedno jest pewne, zeszły rok nie był ostatnim, w którym upłyną pod znakiem pandemii.

Karolina Olejak/prz/ polsatnews.pl