- Dane epidemiczne są dalej niepokojące. Niemcy, Czesi i inne kraje wokół nas wprowadzają nowe obostrzenia. My także, najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia. Wszystko po to, aby "przydusić" wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa wygrała z wirusem - powiedział szef rządu podczas wizyty w Wadowicach.

Premier zapowiedział, że w najbliższych 4-5 tygodniach do Polski dotrze 7 mln dawek szczepionek. Od kwietnia w Polsce będzie również dostępna szczepionka Johnson&Johnson. - To sprawi, że do końca kwietnia zaszczepionych, przynajmniej pierwszą dawką będzie kolejne 7 mln osób - powiedział Morawiecki.

Dodał, że rząd będzie walczył z pandemią dodatkowymi obostrzeniami "w okresie wielkanocnym". - Będziemy prezentować obostrzenia na okres dwóch tygodni, czyli na tydzień poprzedzający święta wielkanocne i tydzień po świętach - doprecyzował. Premier Morawiecki przyznał, że rząd stara się ubiegać kolejnym poważnym skutkom pandemii. - Oby za tydzień lub dwa ta krzywa zachorowań najpierw się wypłaszczyła, a później żebyśmy zauważyli trend opadający. Na wszelki wypadek musimy być gotowi do najtrudniejszych scenariuszy - przekazał. WIDEO: Premier: zapowiedział nowe obostrzenia na Wielkanoc

Możliwy całkowity lockdown

Ministerstwo zdrowia poinformowało dziś o 16 741 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło niemal 400 osób. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski rząd przygotowuje się do wprowadzenia twardego lockdownu. Takie rozwiązanie rekomendował w poniedziałek, w programie "Gość Wydarzeń" prof. Andrzej Horban.

- Zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski - mówił.

