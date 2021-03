Włochy. Rekordowa liczba chorych z COVID-19 na oddziałach intensywnej opieki

Pogarsza się też sytuacja na zwyczajnych oddziałach covidowych - przebywa tam ponad 26,5 tys. chorych. W ciągu doby przybyło ich 419.

Najnowsze dane resortu zdrowia to 431 zmarłych i 23059 nowych zakażeń. Liczba wykonanych w ciągu jednego dnia testów przekroczyła 369 tys.

Bilans zmarłych na Covid-19 wzrósł do 103432.

Koronawirusa wykryto dotychczas u 3,2 mln osób, z których za wyleczone uznano około 2,6 mln. Obecnie zakażonych jest 539 tys.

Zaszczepili 7 mln osób

Liczba osób zaszczepionych we Włoszech wzrosła do 7 mln, z których dwie dawki otrzymało ponad 2,1 mln. To 3,5 proc. populacji. Zapowiedziano, że by przyspieszyć kampanię, szczepienia będą prowadzone w aptekach, a także do późnych godzin wieczornych i w weekendy.

W czwartek obchodzony będzie w kraju Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Pandemii. Na wszystkich budynkach publicznych flagi zostaną opuszczone do połowy masztu.

rsr/ PAP