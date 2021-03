- Osoby, którym nie udało się zapisać dzisiaj na szczepienie proszeni są, by spróbować jutro. Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Od wczoraj zgłosiło się ponad 1 milion osób na szczepienia tym preparatem - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, w piątek zaprezentowane zostaną nowe zasady organizacji szczepień w drugim kwartale. Mają poprawić wydajność.

- Ostatnie 24 godziny są dowodem na to, że wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Od wczoraj na szczepienie zapisało się ponad milion osób. W niektórych punktach szczepień natężenie jest na tyle duże, że brakuje terminów - są one na bieżąco uzupełniane - powiedział szef KPRM.

- Z sytuacjami braku terminów mamy do czynienia aktualnie w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Prosimy państwa - jeżeli dzwoniąc dzisiaj, nie znajdziecie terminu w swojej okolicy, zadzwońcie jutro lub pojutrze - mówił Dworczyk.

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 3 289 482 Polaków. Z tej grupy ponad połowa (1 788 446) dostała także drugą dawkę preparatu. W sumie w całym kraju podano 5 077 928 dawek szczepionki przeciw COVID-19 – wynika z wtorkowego zestawienia zamieszczonego na rządowej stronie gov.pl.

Po iniekcjach zgłoszono 5136 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. ZOBACZ: Nie było wolnej karetki. 87-latka zmarła Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano w sumie 6 335 dawek. Z raportu wynika także, że do naszego kraju trafiło łącznie 6 510 680 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono 5 403 630 dawek.

