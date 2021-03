Naukowcy wyjaśniają przyczynę zakrzepicy po szczepieniu. Jest na nią lekarstwo

Dlaczego u niektórych osób po podaniu szczepionki AstraZeneca przeciwko koronawirusowi powstają niebezpieczne skrzepy w mózgu? Badacze z Greifswaldu przedstawiają odpowiedź - pisze w piątek portal SPIEGEL.

Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Greifswaldzie zbadało prawdopodobną przyczynę powstawania zakrzepów krwi. Według Andreasa Greinachera, on i jego zespół znaleźli we krwi osób dotkniętych chorobą specjalne przeciwciała skierowane przeciwko płytkom krwi w organizmie. Komórki te odgrywają ważną rolę w krzepnięciu krwi. Przeciwciała aktywują płytki krwi: zlepiają się ze sobą, jak zwykle zamykają ranę, tworząc w ten sposób skrzepy krwi. Podstawowym problemem jest zatem reakcja autoimmunologiczna.

W Niemczech krótko po szczepieniu preparatem AstraZeneca zgłoszono 13 przypadków zakrzepicy żył zatokowych, z których wszystkie wiązały się z brakiem płytek krwi, czyli tak zwaną małopłytkowością. Około 1,6 miliona osób w Niemczech zostało zaszczepionych szczepionką AstraZeneca.

Problemy, które pojawiły się wkrótce po szczepieniu, według opisu Greinachera, są podobne do znanego od dawna powikłania po podaniu innego środka, małopłytkowości wywołanej heparyną, w skrócie HIT. Tam również przeciwciała aktywują płytki krwi doprowadzając do powstania skrzepów. W obu przypadkach objawy pojawiają się w ciągu 5 do 14 dni po podaniu preparatu.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

Dlatego Greinacher podkreślił, że objawy grypopodobne, które często pojawiają się dzień po szczepieniu, nie są sygnałem ostrzegawczym, że rozwija się zakrzep krwi. Ale każdy, kto około pięciu dni po szczepieniu odczuwa na przykład silny ból głowy, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.

Towarzystwo Badań nad Zakrzepicą i Hemostazą opublikowało już zalecenia dla lekarzy oparte na odkryciach z Greifswaldu. Zakłada, że tworzenie się skrzepów u osób z zakrzepicą żył zatokowych i małopłytkowością można zatrzymać podając wysokie dawki dożylnych immunoglobulin. Greinacher nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak niezawodnie ta terapia pomaga osobom dotkniętym chorobą.

