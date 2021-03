Polacy zaszczepią pracowników kwatery głównej NATO

"Zawsze byliśmy lojalnym i rzetelnym sojusznikiem NATO. I tak samo traktujemy inicjatywy Sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi Przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia. Zostaliśmy oficjalnie zaproszeni przez NATO, aby polskie zespoły medyczne przeprowadziły szczepienia w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli. To ważna misja, bo NATO jest organizacją zapewniającą bezpieczeństwo dla ok. miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy" - przekazał premier.

"Jestem wdzięczny Polsce oraz premierowi Morawieckiemu za gotowość wsparcia w szczepieniach w kwaterze głównej" - napisał Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Zaznaczył, że Polska jest silnym sojusznikiem, który okazał wsparcie wielu innym członkom Sojuszu w walce z pandemią.

I am grateful to #Poland & PM @MorawieckiM for readiness to support #COVID-19 vaccination at NATO HQ. Solidarity and resilience are at the heart of #NATO. Poland is a strong Ally who has provided support to many other Allies and partners in our joint fight against the pandemic. pic.twitter.com/GxIC92r66E