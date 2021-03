Przyspieszona rejestracja na szczepienia. Dworczyk poinformował o kolejnych grupach

- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych; we wtorek zaczynamy rejestrację osób urodzonych od 1957 r. do 1961 r. - przekazał w sobotę szef KRPM Michał Dworczyk. W poniedziałek ruszy rejestracja dla osób urodzonych w latach 55-56.

- Im szybciej zaszczepimy większość populacji, tym szybciej wrócimy do normalności. Podjęliśmy decyzję na RZZK o przyspieszeniu rejestracji kolejnych grup. Zgodnie z planem w poniedziałek rozpoczynamy rejestrację seniorów z roczników 55-56 - mówił szef KPRM po zakończeniu posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Już we wtorek o 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych 5 roczników. Roczniki między 1957 a 1961 będą mogły się od wtorku rejestrować i wszystkie osoby z tych grup zachęcamy do rejestracji, bo jest to kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich - dodał.

bas/ PAP, polsatnews.pl