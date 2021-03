Pawłowska po przejściu do Porozumienia: aż takiego hejtu się nie spodziewałam

Aż takiego hejtu się nie spodziewałam. Bardzo dziwne jest to, że w jeden dzień człowiek staje się dla kogoś obcy, nie bacząc na to, co się wcześniej wspólnie zrobiło - mówi Monika Pawłowska, która przeszła z Lewicy do Porozumienia. Przyznała, że z nowym ugrupowaniem różni ją podejście do kwestii aborcji.