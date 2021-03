Polska szczepionka i leki na COVID-19. Gowin: dyskutujemy nad produkcją

"Razem z czołowymi polskimi uczonymi m.in profesorami: Maciejem Żyliczem (biochemikiem i biologiem molekularnym, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - red.), Krzysztofem Pyrciem (biologiem i biotechnologiem, specjalistą w zakresie mikrobiologii i wirusologii - red.), Marcinem Drągiem (chemikiem uczestniczącym w projekcie Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia, która pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - red.) oraz przedstawicielami wiodących polskich firm farmaceutycznych dyskutujemy nad produkcją polskiej szczepionki i leków na Covid 19" - czytamy we wpisie wicepremiera.

Rozpoczęto akcję wydawania maseczek

Rozpoczęliśmy akcję wydawania maseczek do woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W najbliższych dniach dostawy powinny trafiać do wojewodów, a następnie do samorządów - przekazał w środę prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych koronawirusem regionów. Przekazał, że do regionu pomorskiego trafi 10 mln maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 mln. ZOBACZ: Nakaz noszenia maseczek, same przyłbice - zakazane. Od dziś obowiązują nowe przepisy - Rozpoczęliśmy akcję wydań maseczek do dwóch województw – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje. Nie otrzymaliśmy jeszcze z Ministerstwa Zdrowia dokładnej informacji o kolejnych wydaniach, ale wiemy, że się szykują i jesteśmy na to przygotowani - zapewnił szef ARM. - Jesteśmy w kontakcie ze służbami wojewodów i to właśnie przez nich będziemy dystrybuować maseczki. Myślę, że na dniach powinny trafiać do samorządów - dodał Kuczmierowski. Obostrzenia na Warmii i Mazurach Do 14 marca na Warmii i Mazurach obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Wiąże się to z utrzymującą się od dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19. W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Minister zdrowia podczas środowej konferencji prasowej pytany był, czy w najbliższym czasie możliwe jest wprowadzanie takich obostrzeń także w woj. pomorskim. Niedzielski przekazał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. ZOBACZ: Mutacje koronawirusa bardziej zaraźliwe. Szczepionka może nie zadziałać Szef MZ wskazywał jednocześnie, że gdy patrzy się na sytuację w poszczególnych województwach, najwięcej przypadków na 100 tys. mieszkańców notowanych jest cały czas w woj. warmińsko-mazurskim. Osiąga on 50 zachorowań dziennie na 100 tys. mieszkańców Woj. pomorskie przekroczyło barierę 40 przypadków na 100 tys.

