Pomoc dla Słowacji. Polska przyjęła pierwszą osobę zakażoną Covid-19

We wtorek do szpitala w Gorlicach (woj. małopolskie) została przyjęta pierwsza obywatelka Słowacji zakażona Covid-19. Szpitale będą leczyć zakażonych z tego kraju w ramach pomocy zaoferowanej przez polski rząd. 53-latka, którą przetransportowano z Preszowa, jest podpięta do respiratora, jej stan jest stabilny.

W sumie we wtorek do szpitala w Gorlicach ma zostać przewiezionych ze Słowacji 4 pacjentów z Covid-19. Będą leczeni w polskich placówkach w ramach pomocy rządu polskiego dla Słowacji.

- Szpital przygotował cztery łóżka respiratorowe dla pacjentów zakażonych Covid-19. Dziś przybyła jedna pacjentka - mówił Marian Świerz dyrektor szpitala w Gorlicach. Zaznaczył, że stan chorych jest poważny.

- 53-latka trafiła do nas dzisiaj ze szpitala w Preszowie. Kobieta przechodzi badania lekarskie, jest podpięta do respiratora. Jej stan jest stabilny - dodała Jolanta Malinowska-Pietrachowicz, dyrektor ds. medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Sytuacja epidemiczna na Słowacji się pogarsza. W poniedziałek wykryto 842 nowe zakażenia, a miniony piątek przybyło 2645 zakażeń. Dla tak małego kraju to wysokie liczby. Łącznie potwierdzono 308 925 zakażeń i 7270 zgony.

Pomoc dla Słowacji

Zgodnie z informacjami dyrekcji gorlickiej placówki, jeszcze najprawdopodobniej dzisiaj, do lecznicy przewieziony zostanie drugi pacjent z Preszowa - ok. 70-letni mężczyzna, także w stanie stabilnym.

Do szpitali na południu Polski mają trafiać pacjenci, którzy wymagają podpięcia do respiratora. Zgodnie z informacjami biura prasowego wojewody małopolskiego, przekazanymi PAP, we wtorek do szpitali może zostać przyjętych łącznie czterech słowackich pacjentów - trzech do Gorlic i jeden do Nowego Targu.

Szpital w Gorlicach ma przygotowane cztery łóżka respiratorowe dla pacjentów ze Słowacji; a szpital w Nowym Targu - 18 miejsc, w tym sześć intensywnych, zarówno dla polskich, jak i dla słowackich pacjentów

Wiceminister spraw zagranicznych Słowacji Martin Klus poinformował w czwartek, że Polska jest gotowa przyjąć 200 chorych na Covid-19 Słowaków i umieścić ich na oddziałach intensywnej terapii. Pomoc zaoferowała także Austria, która wyśle na Słowację lekarzy wojskowych.

Klus dodał, że również Węgry są gotowe przyjść Słowacji z pomocą w związku ze skalą pandemii koronawirusa w tym kraju, ale nie sprecyzował, na czym miałoby polegać wsparcie tego państwa.

Coraz gorsza sytuacja

Słowacki parlament zatwierdził w piątek głosami partii koalicyjnych wcześniejszą decyzję rządu Igora Matovicza o przedłużeniu do 19 marca stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa. Słowaccy lekarze chcą wysłać na leczenie do Polski 10 pacjentów z Covid-19.

Ograniczenia wynikające bezpośrednio ze stanu wyjątkowego dla obywateli Słowacji sprowadzają się do zakazu zgromadzeń z udziałem więcej niż sześciu osób oraz ograniczenia prawa do przemieszczania się. Pozostałe restrykcje zostały wprowadzone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia publicznego, a rozporządzenia wydaje minister zdrowia i szef służb sanitarno-higienicznych.

Stan wyjątkowy pozwala także na bezprzetargowe zakupy oraz na ingerencję władz w funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Aktualnie obowiązujący i przedłużony stan wyjątkowy został wprowadzony na Słowacji 1 października 2020 r.

