Ponad 26 tys. nowych zakażeń COVID-19, śmierć kolejnych 349 osób - to sobotni bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Szef KPRM poinformował o przyspieszeniu rejestracji na szczepienie dla kolejnych grup wiekowych. Przekazał też, że w przypadku niezgłoszenia się do szczepienia, trafia się na koniec kolejki. Z kolei przedstawiciele KE ostrzegają koncerny produkujące szczepionki.

Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Ponad 26 tys. zakażeń

"Mamy 26 tys. 405 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa" - przekazało w sobotę Ministerstwo Zdrowia;

Najwięcej zakażeń pochodzi z województw: mazowieckiego (4166), śląskiego (3600), wielkopolskiego (2791), dolnośląskiego (2226);

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 2 mln 36 tys. 700;

Z powodu COVID-19 zmarło 88 osób, z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarły 261 osób;

Łącznie od początku pandemii zmarło 49 tys. 159 zakażonych;

W szpitalach leży 23 tys. 293 chorych na COVID-19;

2315 pacjentów jest podłączonych do respiratorów;

W ciągu doby wykonano ponad 87,6 tys. testów;

Ostatniej doby wykonano 85 tys. 261 szczepień;

Przyspieszenie rejestracji szczepień

- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych; we wtorek zaczynamy rejestrację osób urodzonych od 1957 r. do 1961 r. - przekazał w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk;

Zgodnie z planem w poniedziałek rozpocznie się rejestracja seniorów z roczników 55-56;

Dworczyk podkreślił, że polski rząd nie uległ panice i nie zawiesił szczepień szczepionką AstryZeneki;

Nie rejestrujesz się? Trafiasz na koniec kolejki

"Osoby, które nie zgłaszają się na szczepienia albo nie zapisują się, trafiają na koniec kolejki" - informował Dworczyk;

Szef KPRM dodał, że na ponowne szczepienia będzie można liczyć wtedy "kiedy będzie już na tyle dużo szczepionek, że już nie będzie kolejkowania i kiedy będzie można swobodnie szczepić się bez żadnych obostrzeń";

Odnosząc się do pytania o możliwy termin dla takich osób, Dworczyk podkreślił, że "z deklaracjami trzeba być ostrożnym".

Obostrzenia w całym kraju

Od soboty zamknięte w całym kraju są m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria;

Utrzymano nakaz noszenia maseczek w większości lokalizacji: w miejscach ogólnodostępnych czy w budynkach użyteczności publicznej;

Od poniedziałku dzieci z najmłodszych klas wrócą do zdalnej nauki. Rząd zaleca także pracę online wszędzie tam, gdzie jest to możliwe;

Otwarte pozostaną m.in. kościoły i biblioteki;

Obostrzenia obowiązują od soboty do 9 kwietnia.

"Marsz o Wolność" w Warszawie

Kilkaset osób protestowało w sobotę w Warszawie przeciw przepisom sanitarnym wprowadzonym przez rząd z powodu pandemii koronawirusa;

Doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zatrzymali kilka osób, użyli granatów hukowych i gazu;

Dwoje z policjantów trafiło do szpitala;

- Oczywiście jest to skandaliczna sytuacja. Dzisiaj na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego rozmawialiśmy właśnie o stosowaniu polityki zero tolerancji dla takich sytuacji - komentował marsz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Timmermans grozi skonfiskowaniem szczepionek

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zagroził konfiskatą szczepionek koncernom, które nie będą wywiązywać się z ich dostaw;

- Jeśli będziemy zmuszeni to zrobić, zrobimy - zapewnił;

Dodał, że jeśli koncerny "nie będą szanować zobowiązań przewidzianych w kontrakcie musimy działać".

"Najpierw kontrakt, potem eksport do innych krajów"

Najpierw wywiązujesz się ze swoich zobowiązań wobec UE, potem eksportujesz do innych krajów - taki komunikat pod adresem koncernu AstraZeneca wystosowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen;

W piątek z kolei szefowa KE poinformowała, że Komisja zainicjowała formalną procedurę rozwiązywania sporów, przewidzianą w kontrakcie zawartym z AstraZeneką;

Kontrakt z AstraZeneką przewiduje, że w wypadku, gdy konflikt nie zostanie rozwiązany polubownie, sprawa może zostać skierowana do belgijskiego sądu.

Dania: zgon po podaniu szczepionki AstraZeneca

Jedna osoba zmarła, a inna poważnie zachorowała w wyniku zakrzepów krwi i krwotoku mózgowego, do których doszło mniej niż 14 dni po podaniu szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19;

Obie osoby to pracownicy szpitala;

Duńska Agencja Leków potwierdziła, że dostała dwa "poważne zgłoszenia", nie podając dalszych szczegółów;

Dania, która zaprzestała stosowania szczepionki AstraZeneca 11 marca, była jednym z kilkunastu krajów, które tymczasowo wstrzymały stosowanie preparatu po doniesieniach o przypadkach zakrzepów krwi u zaszczepionych osób.

Igrzyska olimpijskie bez zagranicznych kibiców

Komitet Organizacyjny zdecydował, że tegoroczne igrzyska w Tokio odbędą się bez udziału zagranicznych kibiców;

Z opublikowanej niedawno ankiety przeprowadzonej przez dziennik "Yomiuri" wynika, że tylko 18 procent Japończyków zgodziłoby się na dopuszczenie fanów z innych krajów do udziału w igrzyskach;

Rywalizacja olimpijska została przełożona ze względu na Covid-19 z 2020 na 2021 rok; ma się odbyć w terminie 23 lipca – 8 sierpnia.

Premier Pakistanu chory po przyjęciu chińskiej szczepionki

Test na koronawirusa wykazał w sobotę, że premier Pakistanu Imran Kahn, który dwa dni wcześniej został szczepiony na Covid-19 chińskim preparatem Sinopharm, jest zakażony;

Minister zdrowia Pakistanu Faisal Sultan napisał na Twiterze, że premier "izoluje się w domu";

W liczącym 220 mln mieszkańców kraju gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem.

- Jeżeli mamy teraz 27 tys. zakażeń, to myślę że 100-110 tys. nowych przypadków to realna liczba - mówił w "Gościu Wydarzeń" prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Ekspert dodał, że w tym momencie wykrycie wszystkich przypadków "nie będzie miało wielkiego wpływu na to co się dzieje".

bas/ polsatnews.pl