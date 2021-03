Adam Bielan gościem "Graffiti"

W czwartek wicepremier Gowin złoży jednodniową, oficjalną wizytę w stolicy Francji. Spotka się z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Republiki Francuskiej Bruno Le Maire’em, przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gérardem Larcherem oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią. Gowin planuje m.in. zaprezentować główne założenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy oraz Nowej Polityki Przemysłowej Polski.



Bielan, na antenie Polsat News przyznał, że żaden minister nie powinien prowadzić polityki zagranicznej na własną rękę.

- To co dzisiaj jest najważniejsze to znalezienie pewnej stabilnej większości zarówno do Krajowego Planu Odbudowy, jak i wszystkich ustaw, które będą towarzyszyć Nowemu Ładowi - mówił Bielan.

Bielan dodał, że nie uczestniczy w rozmowach na linii PiS-Solidarna Polska. - Wiemy, że to ważny dokument i dobrze byłoby, gdyby cała rządowa koalicja go poparła. Wiemy, że od samego początku, od grudnia, od powrotu premiera Morawieckiego z Brukseli, nasi koledzy z Solidarnej Polski przedstawiają swoje zastrzeżenia - mówił Bielan, dodając, że "raczej nie będzie problemu z ratyfikacją dokumentu w parlamencie".

bas/ polsatnews.pl