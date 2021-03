Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Prawie 15 tys. zakażeń

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 857 nowych zakażeniach koronawirusem;

Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 189 osób;

W ciągu doby wykonano ponad 62 tys. testów na koronawirusa;

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 781 345 osób, z czego 45 159 zmarło;

W sumie wyzdrowiało 1 471 608 zakażonych;

W szpitalach zajętych jest 16 725 łóżek (63 proc. wszystkich), pod respiratorami przebywa 1716 pacjentów (na 2627 dostępnych).

Coraz młodsi pacjenci zakażeni koronawirusem

Przedział wiekowy, który poprzednio dominował, czyli powyżej 70. roku życia, zostaje w tej chwili zastąpiony przez osoby młodsze - powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska;

Jego zdaniem to wynik zaszczepienia seniorów;

Zakażeni pacjenci trafiają do szpitala za późno - w bardzo ciężkim stanie.

Szczepienia ozdrowieńców

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by szczepienia ozdrowieńców odbywały się w ciągu pół roku od zakażenia;

Nie podjęto jeszcze decyzji ws. liczby dawek szczepionki dla ozdrowieńców;

Resort zdrowia podał także czas, jaki musi minąć pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki.

Przeterminowane maseczki

Część maseczek ochronnych przekazanych do woj. warmińsko-mazurskiego z Agencji Rezerw Materiałowych była po terminie ważności;

Służby wojewody zwróciły się o wymianę wszystkich;

Nowa dostawa maseczek ochronnych, z odpowiednią datą ważności dotarła już do woj. warmińsko-mazurskiego - oświadczył prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski;

Maski są pełnowartościowe, wymienimy je, żeby uciąć spekulacje - podkreśliła RARM.

Polacy nie chcą szczepionek z Chin i Rosji

Zdecydowana większość Polaków nie chce, aby rząd kupił szczepionki przeciw COVID-19 z Chin czy Rosji - wynika sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster;

Najwięcej przeciwników ma rosyjska szczepionka Sputnik V.

