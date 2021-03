Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

13,5 tys. nowych przypadków koronawirusa

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 574 nowych zakażeniach koronawirusem;

Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 101 osób;

227 988 osób objętych jest kwarantanną;

W ciągu doby wykonano ponad 49,9 tys. testów na koronawirusa;

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 794 914 osób, z czego 45 285 zmarło;

W sumie wyzdrowiało 1 482 568 zakażonych;

W szpitalach zajętych jest 16 861 łóżek (63 proc. wszystkich), pod respiratorami przebywa 1769 pacjentów (67 proc. zajętych);

Do niedzieli wykonano 3 951 104 szczepienia (z czego ponad 2,5 mln pierwszą dawką).

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa. Dane ministerstwa, 7 marca

Po śmierci kobiety wstrzymano szczepienia

Władze Austrii zdecydowały w niedzielę o wstrzymaniu szczepień przeciw Covid-19 z użyciem jednej z partii preparatu AstraZeneca po śmierci 49-letniej kobiety;

Druga kobieta, 35-latka, dostała zatoru płuc, spowodowanego zakrzepem;

Decyzja została podjęta mimo braku dowodów na bezpośredni związek ze szczepieniem.

ZOBACZ: Austria: po śmierci kobiety wstrzymano szczepienia z użyciem preparatu AstraZeneca

W poniedziałek kolejne dostawy szczepionek

W poniedziałek do Polski powinno dotrzeć 380 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer oraz ok. 360 tys. dawek od AstryZeneca - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski;

W tym tygodniu powinno dotrzeć też ok. 200 tys. dawek szczepionki od Moderny;

Wkrótce EMA może dopuścić do użycia szczepionkę Johnson&Johnson.

ZOBACZ: W poniedziałek kolejne dostawy szczepionek

Matury w czasie pandemii

Z powodu pandemii Covid-19 organizacja matur w wielu krajach wygląda inaczej niż zwykle;

Egzaminy nie odbędą się w W. Brytanii, oceny tam wystawią nauczyciele;

We Włoszech maturzyści mają tylko jeden, ale za to długi, ustny egzamin ze wszystkich przedmiotów.

ZOBACZ: Matury w czasie pandemii. Jak radzi sobie świat?

Niemcy: 40 proc. zmarłych to mieszkańcy domów opieki

Co najmniej 29 tys. z 71,9 tys. osób, które zmarły na Covid-19 w Niemczech to mieszkańcy domów opieki - wynika z informacji zebranych przez "Frankfurter Allgemeine Zeitung";

Rzeczywista liczba może być większa, bo nie wszędzie dane o zmarłych seniorach są dostępne;

Sytuację poprawiły szczepienia.

ZOBACZ: Niemiecki dziennik: co najmniej 40 proc. zmarłych na Covid-19 to mieszkańcy domów opieki

WIDEO DNIA: Krzysztof Bosak (Konfederacja) ocenił w "Śniadaniu w Polsat News", że "trzecia fala koronawirusa to hasło medialne kreowane chyba po to, by straszyć społeczeństwo". - Zachorowania z teraz to jeszcze druga fala. Należy w systemie ochrony zdrowia powrócić do normalności. Należałoby odejść od teleporad, odcovidować oddziały. (…) Zwiększone zachorowania to jedno, a zwiększona śmiertelność wynikająca z niezdiagnozowania innych chorób to drugie - przekonywał poseł Konfederacji.





WIDEO - Areszt dla pary z Orzysza. "Stan dziecka jest bardzo ciężki" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ polsatnews.pl