Mamy 13 574 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2807), śląskiego (1596), wielkopolskiego (1198), pomorskiego (1098), małopolskiego (997), dolnośląskiego (909), podkarpackiego (718), warmińsko-mazurskiego (706), kujawsko-pomorskiego (696), łódzkiego (577), lubuskiego (476), lubelskiego (406), zachodniopomorskiego (372), świętokrzyskiego (263), podlaskiego (253), opolskiego (240) - podał w niedzielę resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 101 osób.

Ogólna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii: 1 794 914, a osób, które zmarły: 45 285.

Ile osób przebywa w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 tys. 861 osób. Pod respiratorami jest 1769 pacjentów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

W sobotę resort informował, że hospitalizowanych jest 16 725, w piątek 16 423 chorych, w czwartek – 15 992, w środę – 15 591, we wtorek zaś – 15 400 osób.

Według niedzielnych danych resortu zdrowia dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 26 895 łóżek i 2641 respiratorów. Oznacza to, że wolnych jest nieco ponad 10 tysięcy miejsc i 911 respiratorów.

Do tej pory wyzdrowiało 1 482 568 osób, które zakaziły się koronawirusem. Kwarantanną objętych jest obecnie 227 988 osób.

Zakażeni podejmują leczenie na własną rękę

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News zauważył w sobotę, że "pacjenci trafiają do szpitali w bardzo złym stanie".

- Przedział wiekowy, który poprzednio dominował, czyli powyżej 70. roku życia, zostaje w tej chwili zastąpiony przez osoby młodsze - powiedział Kraska. - Niepokojące jest to, że ci młodzi stosunkowo ludzie - po 50. roku życia - trafiają do szpitali w bardzo ciężkim stanie - mówił wiceszef resortu zdrowia - dodał.





Poinformował również, że z informacji, jakie docierają do ministerstwa wynika, że zakażeni podejmują leczenie na własną rękę. - Nie kontaktują się ani ze swoim lekarzem rodzinnym, ani z inną placówką służby zdrowia - mówił.

ZOBACZ: Szwedzi zmienili zdanie. W razie potrzeby wprowadzą lockdown

- Wiem, że masowo są wypożyczane koncentratory tlenu, czyli leczymy się samodzielnie podając sobie tlen w domach. To oczywiście pomaga na jakiś okres, powiększa poczucie bezpieczeństwa. Ale niestety, za jakiś czas, kiedy dochodzi do zajęcia 50 proc. płuc, to trafiamy do szpitala i sytuacja jest już bardzo ciężka. I niekiedy ta walka kończy się przegraną - wyjaśniał wiceminister zdrowia.

Waldemar Kraska podkreślał, że "że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej". - Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych - mówił.







grz/ polsatnews.pl