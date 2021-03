Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od godz. 19:25

- Gdyby polski parlament nie ratyfikował Funduszu Odbudowy, to nie byłoby go w całej Europie, nie tylko w Polsce. To absolutnie trzeba ratyfikować - powiedział w piątkowym "Graffiti" eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Jan Olbrycht.

Jak dodał, żądania opozycji ws. Krajowego Planu Odbudowy są "dosyć skromne", ponieważ w dokumentach zapisano obowiązek konsultowania projektu z samorządami.





Spięcia w Zjednoczonej Prawicy

Poparcia dla funduszu nie ma w całości rządzącej koalicji. Polityk Solidarnej Polski Jacek Ozdoba potwierdził, że jego partia nie poprze w Sejmie unijnego Funduszu Odbudowy. - Jesteśmy konsekwentni, dbamy o interes Polski. Popełniono kilkanaście błędów - od decyzji lipcowej poprzez grudniową, która powoduje przyspieszenie celów redukcyjnych, skutkujących wzrostem cen do uprawnień CO2 o 40 proc. - w tej chwili to gigantyczne wyzwanie dla sektora energetycznego - przekonywał, dodając, że oznacza to "wzrost cen dla Polaków".

ZOBACZ: "Jeśli ceny za prąd pójdą do góry, emeryci będą zastanawiać się, czy nie przykręcić grzejników"

Wiceminister klimatu i środowisko tłumaczył, że chodzi o "suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne Polski", skrytykował przy tym tzw. mechanizm warunkowości, który ma uzależniać unijne środki od przestrzegania zasad praworządności.

laf/ polsatnews.pl