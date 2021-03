Katowice: po demonstracji "antycovidowców" zatrzymania, mandaty, wnioski do sądu

Poinformowała o tym oficer prasowa katowickiej policji młodsza aspirant Agnieszka Żyłka.

Jeden z zatrzymanych pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza to 20-latek, który rzucił butelką w policjanta, drugi mężczyzna został zatrzymany za znieważenie funkcjonariusza. Jedna osoba, ze względu na "stan upojenia alkoholowego zagrażający zdrowiu", została umieszczona w izbie wytrzeźwień.

Według danych policji, w zgromadzeniu zorganizowanym pod hasłem "Marsz o wolność" uczestniczyło aktywnie ok. 150 osób. Nie nosiły one maseczek, co było głównym powodem legitymowania i pouczeń. Demonstranci mieli polskie flagi, wznosili okrzyki "Zdejmij maskę". W wystąpieniach kwestionowali zasadność obowiązujących obostrzeń, wskazując na to, jakim ciężarem są dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców.

Rzecznik Urzędu Miasta Katowice Michał Łyczak poinformował, że zgromadzenie, w którym miało uczestniczyć - zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami - nie więcej niż 5 osób, zostało z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszone w magistracie i zarejestrowane. - Kiedy na miejscu okazało się, że liczba uczestników przekracza 5 osób, organizator zgromadzenia został wezwany do jego rozwiązania i zastosował się do niego - powiedział Michał Łyczak.

Według aspirant Agnieszki Żyłki, policjanci wykazali się "ogromną cierpliwością" i zapewnili bezpieczeństwo osobom znajdującym się w rejonie demonstracji. "Dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, jak wbieganie przez uczestników zgromadzenia pod nadjeżdżające pojazdy" – wskazała.

