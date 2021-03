Nie żyje 245 kolejnych osób. Blisko 15 tys. nowych przypadków

Najnowsze dane oznaczają wzrost nowych przypadków o ok. 2,7 tys. w stosunku do zeszłego tygodnia. W ubiegłą sobotę resort informował o 12 100 przypadkach zakażeń SARS-CoV-2.

- Widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych - podkreślił wiceminister zdrowia na antenie Radia Zet.

Wzrasta liczba zajętych respiratorów

Przyznał, że go to "bardzo niepokoi". - Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do wczorajszego to jest o ponad 300 więcej łóżek zajętych w skali kraju, ale także - co mnie też niepokoi - wzrasta ilość zajętych respiratorów - dodał Kraska.

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 tys. 829 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 263 osoby.

Pełny raport resortu zostanie opublikowany o godz. 10:30.





Dodatkowe restrykcje w kolejnym regionie

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał w piątek, że "obecnie znajdujemy się w okresie wzrostowym trzeciej fali pandemii i przewidywane jest, że na przełomie marca i kwietnia ta fala powinna osiągnąć swoje apogeum". - A potem procesy pandemiczne powinny słabnąć - dodał.

- Jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli po świętach (wielkanocnych) byśmy mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami. Oczywiście, techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na 50 osób wesele, tylko wprowadzając ostrożniejsze limity - podkreślił szef MZ.

