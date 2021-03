Spotkanie kierownictwa PiS. Wśród tematów rozmów m.in. sytuacja w Zjednoczonej Prawicy

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki wchodząc na spotkanie, powiedział, że będą na nim poruszane tematy bieżące. - Zarówno sytuacja pandemiczna, działania rządu jak i sytuacja w koalicji będzie przedmiotem dzisiejszego spotkania prezydium Komitetu Politycznego - mówił dziennikarzom Terlecki.

We wtorek po południu prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Jak przekazał PAP jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy, znający kulisy spotkania, odbyło się ono w dobrej atmosferze. Jak dodał, Jarosław Gowin w czasie spotkania wyraził oczekiwanie, by umowa koalicyjna była przestrzegana.

Z kolei w poniedziałek - jak informował w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska) - odbyła się "bardzo konstruktywna rozmowa" rozmowa Kaczyńskiego z szefem SP Zbigniewem Ziobrą. Według Wosia "prezesi rozmawiali o sprawach fundamentalnych". - Mieliśmy okazję przypomnieć nasz wspólny program - mówił wiceszef MS.

"To jest najważniejszy temat"

Terlecki pytany czy podczas środowego spotkania kierownictwo PiS zajmie się również tematem Nowego Polskiego Ładu odparł: " Jest taka sytuacja, że w tej chwili wszyscy jesteśmy zainteresowani przede wszystkim wzrostem liczby zachorowań (na Covid-19) i to jest najważniejszy temat, więc może należy trochę odwlec ogłoszenie tego planu".

Szef PiS Jarosław Kaczyński w niedawnej rozmowie z PAP wskazywał, że Nowy Polski Ład jest "wielką szansą dla kraju, dla wielu polskich rodzin, ogólnie dla wielu ludzi, także tych, którzy ze względu na wiek już rodzin nie mają". "Jest to bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa. Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 r. Natomiast Nowy Polski Ład jest już nową jakością, i naprawdę warto go wprowadzić" - mówił.

"Atrakcyjna oferta dla inwestorów"

Z kolei, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program Nowy Polski Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu rząd - jak informował Morawiecki - zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

W ramach Nowego Ładu - zapowiadał w lutym szef rządu - zostanie zaprezentowana "atrakcyjna oferta dla inwestorów, po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej". "Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę" - zadeklarował wówczas Morawiecki.

