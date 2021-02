Konflikt w Porozumieniu. Terlecki: spotykanie się z opozycją obniża nasze zaufanie

Terlecki był we wtorek pytany o ocenę sytuacji w Porozumieniu. - Patrzę na to z pewnym niepokojem. Ktoś, kto za naszymi plecami rozmawia z opozycją musi liczyć na znaczne obniżenie zaufania. Mam nadzieję, że nie nastąpi eskalacja tego rodzaju działań, bo oznaczałoby (to) też koniec naszej pobłażliwości - powiedział.

"Gazeta Wyborcza" poinformowała o spotkaniu, do którego miało dojść w styczniu pomiędzy liderem Porozumienia, wicepremierem Jarosławem Gowinem a byłym premierem Donaldem Tuskiem.

Bortniczuk i Bielan poza partią

W piątek poinformowano, że decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia z powodu wielokrotnego złamania statutu partii.

Z kolei Bielan i część działaczy Porozumienia stoją na stanowisku, że wykluczenie to jest niezgodne właśnie ze statutem partii, a źródłem całej sprawy jest to, że kadencja Gowina jako szefa Porozumienia skończyła się trzy lata temu.

Bielan twierdzi też, że w tej sytuacji - zgodnie ze statutem partii - obowiązki prezesa przejmuje szef Konwencji Krajowej Porozumienia, którym jest on.

Większość parlamentarzystów partii Gowina udzieliło w oświadczeniu "pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego partii".

laf/ PAP