Niemal dwa punkty procentowe wzrostu poparcia odnotowało PiS - wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Onetu. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska odnotowała spadek zainteresowania. Trzeci jest ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który także odnotował wzrost liczby zwolenników. Sześć ugrupowań uzyskało poparcie gwarantujące wejście do Sejmu.

Głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość deklaruje 32,9 proc. zapytanych. To więcej o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do stycznia. Drugie miejsce pod względem popularności wśród wyborców zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie 18,2 proc. badanych. Jest to jednak w porównaniu ze styczniem spadek o 1 pkt procentowy. Trzeci jest ruch Polska 2050 z wynikiem 17,3 proc. Ugrupowanie Szymona Hołowni poparło o 0,4 pkt proc. więcej badanych niż miesiąc temu.

Sześć partii w Sejmie

Z badania IBRIS przeprowadzonego w dniach 17-28 lutego na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) wynika, że do Sejmu weszłyby jeszcze: Lewica (10,1 proc. poparcia, wzrost o 1,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska (5,9 proc., wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz Konfederacja (5 proc., spadek o 2,4 pkt proc.). 10,6 proc. respondentów przyznało, że nie wiedzą, na które ugrupowanie chcą głosować.

ZOBACZ: Lewica z dwucyfrowym poparciem, sześć partii w Sejmie. Najnowszy sondaż

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 54 proc. zapytanych. "Zdecydowanie tak" przy urnach stawiłoby się 39,8 proc. badanych, a "raczej tak" - 14,3 proc. Z kolei 28,5 proc. respondentów stwierdziło, że "zdecydowanie nie" zagłosowałoby w wyborach. "Raczej nie" - o udziale w wyborze posłów i senatorów - mówi 15 procent ankietowanych. Tylko 2,4 proc. wyborców nie wie, czy pójdzie do urn.

Rekord Polski 2050 Hołowni?

Z kolei z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBSP dla serwisu StanPolityki.pl wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ostatnią niedzielę lutego wygrałaby je Polska 2050 Szymona Hołowni, uzyskując 31,26 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 26,96 proc. głosów i zajęłoby drugie miejsce. Z kolei Koalicję Obywatelską poparłoby 18,85 proc. wyborców. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica (9,34 proc.) i Konfederacja (6,96 proc.).

ZOBACZ: Sondaż: ponad połowa Polaków uważa, że sytuacja zmierza w złym kierunku

Poza Sejmem znalazłoby się PSL (3,23 proc.). W stosunku do badania sprzed miesiąca Polska 2050 ma wynik większy o ponad 3,5 pkt. proc., z kolei wynik PiS nie uległ zmianie, Koalicja Obywatelska traci ok. 1,4 pkt. proc. poparcia, a Konfederacja - 4 pkt. proc. W badaniu uwzględniono rolniczą Agrounię, którą poparłoby 3,01 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-26 lutego na 1001-osobowej próbie dorosłych Polaków.

WIDEO - Kiedy koniec pandemii? Prof. Katarzyna Życińska odpowiada Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ml/ onet.pl, rp.pl, polsatnews.pl