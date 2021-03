"To pachnie aferą Rywina". PO pisze do Ziobry ws. Obajtka

- Jedyne, co zrobiła prokuratura, to skupiła się nad tym, aby pana Obajtka wybielić, zamiast przesłuchać taśm i - ewentualnie - dołożyć zarzutów. (...) Dziś skierujemy pismo do pana prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o wszczęcie pilnego postepowania kontrolnego ws. prokuratury - zapowiedział na konferencji prasowej poseł PO Marcin Kierwiński.

W środę "Gazeta Wyborcza" ujawniła kolejne nagrania z udziałem prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Autorzy artykułu twierdzą, że - jako wójt Pcimia - złamał on ustawę o samorządzie, a następnie kłamał w tej sprawie przed sądem.

"Wyborcza" ustaliła też, że prokuratura ma nagrania z udziałem Daniela Obajtka od 2016 roku. Mimo to Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód odmówiła wszczęcia postępowania ws. składania fałszywych zeznań przez prezesa Orlenu. Nie zajęto się także wątkiem prowadzenia przez niego niedozwolonej działalności w czasie sprawowania urzędu wójta Pcimia.





"Mamy do czynienia z wielką aferą"

Do medialnych doniesień na konferencji prasowej odnieśli się posłowie PO - Marcin Kierwiński i Cezary Tomczyk.

- Jedyne, co zrobiła prokuratura, to skupiła się nad tym, aby pana Obajtka wybielić, zamiast przesłuchać taśm i - ewentualnie - dołożyć zarzutów. Prokuratura wycofała dokumenty tak, by tej sprawy w ogóle nie było. Mamy do czynienia z wielką aferą, bardzo prawdopodobne są tezy, że prawo stworzono właśnie dla takich sytuacji, jak pana Obajtka, a to pachnie aferą Rywina. Ukręcono głowę tej sprawie po to, by pan Obajtek mógł zajmować ważne stanowisko w spółkach skarbu państwa. Stworzono system, w którym pan Obajtek jest poza prawem. Na to nie może być zgody - mówił Kierwiński.

Poinformował, że PO złoży dziś pismo do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry "o wszczęcie pilnego postepowania kontrolnego, jeśli chodzi o prokuraturę".

- Oczekujemy, że sprawdzi, dlaczego te taśmy nie zostały przesłuchane. (…) Takie postępowanie - wydaje się, że w normalnym demokratycznym kraju - powinno doprowadzić do wielu dymisji - zaznaczył.

"Polska jest zarządzana w stylu mafijnym"

Tomczyk podkreślił, że "w Polsce powstała nowa grupa trzymająca władzę, za nic mająca prawo i przepisy".

- Dziś polskie państwo zarządzane jest w stylu mafijnym. (…) Dziś wypada zadać pytanie (…), co trzeba zrobić by prokuratura zajęła się potencjalnym przestępcą (…). Jeśli jesteś w PiS, na czele spółki Skarbu Państwa, masz kontakt z władzą, Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim to możesz być bezkarny - taki komunikat płynie do polskich obywateli. A to z demokracją i rządami prawa nie ma nic wspólnego - oznajmił.

Poseł PO dodał, że "dziś uruchomili szereg kontroli poselskich, by przejrzeć materiały w Pcimiu, w woj. małopolskim, by dowiedzieć się, co jeszcze kryje się za działalnością pana Daniela Obajtka".

- Dziś złożę wniosek do pani marszałek Witek, by rozszerzyć porządek obrad kolejnego posiedzenia Sejmu. By Zbigniew Ziobro przedstawił Sejmowi informacje odnośnie do śledztwa, które zostało zamknięte wolą prokuratora generalnego - dodał.

