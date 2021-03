Są nowe taśmy Obajtka. Prezes Orlenu kłamał przed sądem?

W środę w "Gazecie Wyborczej" opublikowano nowy artykuł ws. Daniela Obajtka. Jego autorzy - Paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz - twierdzą, że udostępnione nagrania "potwierdzają, że Obajtek jako wójt Pcimia (był nim w latach 2006-15, od 2007 r. jest też członkiem PiS) wydawał dyrektorowi handlowemu firmy TT Plast o imieniu Szymon polecenia, jak zdobywać kontrahentów, dyktował ceny i marże - de facto kierował spółką".

Zaznaczają, że prezes Orlenu złamał prawo. Takich zachowań zakazują zapisy ustawy o samorządzie terytorialnym. Obajtek miał również mówić pod przysięgą w sądzie, że nie miał żadnych kontaktów biznesowych z TT Plast.

Wątek "Bernadki"

W nowych taśmach pojawia się Bernadetta Obajtek - była członkini zarządu firmy TT Plast i dyrektorka ds. rynku wodno-kanalizacyjnego.

Współpracownicy nazywają ją "Bernadka". Z nagrań wynika, że "kobieta dobrze zna rynek Elektroplastu". Do jej obowiązków należało m.in. nadzorowanie ewidencji działań konkurencyjnych firm.

- Ten rozkład będzie ci przychodził na maila w piątek od Bernadki i będzie to wszystko ze mną ustalane, dobrze? Codziennie po zrobieniu trasy mają dzwonić do Bernadki, zdać jej relację, ona będzie robić ewidencję i ona jeszcze im wtedy coś podpowie, bo zna te firmy - tak na nagraniu z 6 sierpnia 2009 roku zwraca się do Szymona Obajtek.

Następnie dowiadujemy się, że "Bernadka siedzi przed komputerem i ma dostęp do danych, w których hurtowniach jest problem, a w których nie".

Wspomniana "Bernadka" rozmawiała z Szymonem m.in. 14 sierpnia 2009 roku.

- Panie Szymonie, mam takie pytanie, bo dowiedziałam się od Daniela... Mówię, że Sławek będzie teraz nominowany na Bieruń i teraz mam pytanie, jak ja mam podzielić Polskę między tymi dwoma przedstawicielami? - pyta pracownika TT Plast.

Mężczyzna był zaskoczony. Podkreślił, że nic nie wie o wspomnianych sprawach. - Nie? Mi tak Daniel powiedział, żebym się kontaktowała z panem, jak Polskę dzielić - odpowiada Bernadetta Obajtek.

"Tu mamy, ku**a, tyle tematów"

Szymon zaznaczył, że nawiąże kontakt z "prezesami". Po trzech godzinach "Bernadka" znów dzwoni. Dopytuje, czy odbył rozmowy.

- Ja się w poniedziałek z nimi spotkam, to wtedy będę rozmawiał - wyjaśnia. Cztery minuty później dzwoni do Daniela Obajtka. - Powiedz mi, Danielu, o dwie rzeczy chciałem się zapytać. Coś mi Bernadka mówiła, że Sławek idzie do Bierunia, nic nie wiem - powiedziała.

- A to nic, to akurat, przyjacielu, ciebie nie dotyczy, taka sytuacja, że się zastanawiamy z chłopakami. Ty jesteś od grubszych tematów, tych dwóch chłopaków i jeszcze ten mój przyjaciel, który nam pomaga, a w Bieruniu, no, ku**a, tam, Szymek, musisz coś mieć, bo, słuchaj. Ty jesteś w porządku człowiek, ale sam wiesz, jak to wygląda jechać tam na dzień, na dwa, jak tu mamy, ku**a, tyle tematów - dodał.

"Szukają ch**ja do dupy"

Wątek "Bernadki", Daniela Obajtka oraz Szymona pojawia się także w nagraniu z 18 sierpnia. Kobieta mówi Szymonowi, że jeden z kontrahentów TT Plastu chce zwrócić towar ze względu na jego rzekomą wadliwość.

- No tak, ale co RL-ki (rury elektroinstalacyjne - red.) mamy cieńsze niż Elektroplast? - pyta mężczyzna. - Mamy - odpowiada "Bernadka". - No to mamy odpowiedź. Jak miał grube RL-ki i ma takie cienkie RL-ki, to co sobie myśli? - pyta Szymon, dodając, że porozmawia o tym z Danielem Obajtkiem. - Ja myślę, że to nie jest zła wola, tylko po prostu, no tłumaczyłem to Danielowi, jeżeli człowiek miał twarda rurę i nagle dostał miękką rurę, no to sobie pomyślał, że ma gorszą, nie? - pyta.

Godzinę później Obajtek dzwoni do niego. - Jestem w firmie. Patrzę na tę rurę, chcę ci powiedzieć, że szukają ch**a do dupy. Powiem ci szczerze, że jedynie "37" była cieńsza, ale wizualnie rura jak rura - tłumaczy.

Kłamał w sądzie?

Dziennikarze krakowskiego oddziału "Wyborczej" przywołują kilka faktów. Do 17 lipca 2009 roku Bernadetta Obajtek pracowała w Elektroplaście. Dopiero później zmieniła go na TT Plast. Daniel Obajtek sprawował urząd wójta Pcimia od 2006 roku. Autorzy tekstu twierdzą, że to dowód na to, że prezes PKN Orlen skłamał przed sądem 12 grudnia 2014 roku. Zaprzeczał wtedy, że miał kontakty biznesowe z TT Plast podczas bycia wójtem.

"Wyborcza" ustaliła, że prokuratura ma nagrania z udziałem Daniela Obajtka od 2016 roku. Mimo to Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód odmówiła wszczęcia postępowania ws. składania fałszywych zeznań przez prezesa Orlenu. Nie zajęto się także wątkiem prowadzenia przez niego niedozwolonej działalności w czasie sprawowania urzędu wójta Pcimia.

Decyzję o odmowie wszczęcia postępowania podjęła Katarzyna Miszograj. W 2018 roku otrzymała nominację prokuratorską od Zbigniewa Ziobry. Wcześniej była jedynie asesorem.

"Oczekujemy wyjaśnień"

Poseł Porozumienia Michał Wypij - pytany w "Graffiti" o sytuację prezesa Orlenu ocenił, że "wszystko ma znaczenie".

- Jest bardzo ważną postacią, prezesem, który realizuje politykę gospodarczą kraju. Ta sprawa ma znaczenie. Jednocześnie w naszym środowisku nie obowiązuje doktryna Neumanna. My swoich nie bronimy do samego końca, bez względu na fakty. Oczekujemy wyjaśnień. W interesie prezesa Obajtka jest to, żeby tę sprawę wyjaśnić. To oczekiwanie Polaków. Oczekiwali od nas wyższych standardów, które musimy teraz pokazać - dodał.

ac/msl/ "Gazeta Wyborcza"