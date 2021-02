Tomczyk: Daniel Obajtek prowadził podwójne życie

- Daniel Obajtek jako wójt Pcimia prowadził podwójne życie - mówił podczas piątkowej konferencji w Sejmie Cezary Tomczyk, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Lewica żąda zaś od Zbigniewa Ziobry, by wszczął postępowanie z urzędu wobec prezesa PKN Orlen.

- Daniel Obajtek miał zarzuty za łapówkarstwo, które zostały wycofane przez Zbigniewa Ziobro - podkreślał podczas wystąpienia Tomczyk. Zarzucił prezesowi Orlenu, że "jako wójt Pcimia prowadził podwójne życie" oraz, że miał składać wówczas fałszywe zeznania podatkowe.

Konferencja KO odnosiła się do publikacji "Gazety Wyborczej", która ujawniła "taśmy Obajtka". Publikacja informuje, że obecny Obajtek miał łączyć funkcję wójta Pcimia z kierowaniem prywatną firmą.

"Parasol ochronny" nad Obajtkiem

- Gołym okiem widać, że nad Danielem Obajtkiem prezes Kaczyński rozłożył parasol ochronny - podkreślał Tomczyk.

Obecny na konferencji poseł Marek Sowa informował - po analizie przychodów i wydatków prezesa Orlenu - że wciągu 2012 roku "wydał o 776 tysięcy więcej niż wpłynęło na jego konto".

ZOBACZ: Wiceprezes Orlenu: przejęcie PGNiG możliwe w końcówce 2021 r.

- Władza boi się jawności, dziś składamy wniosek do prokuratury, by tak jak najszybciej zbadała oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka i wzywamy też jego, by ujawnił swoje dochody za okres, o którym pisze "Gazeta Wyborcza" - dodawał Tomczyk. - Na czele Orlenu postawiliście człowieka, który ma nieudokumentowane dochody - zwracał się do prezesa PiS i premiera Mateusza Morawieckiego.

Lewica z żądaniem do Zbigniewa Ziobry

Żądamy od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, by wszczął postępowanie z urzędu wobec prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka - poinformował w piątek poseł Tomasz Trela (Lewica). To nie jest już apel, tylko żądanie, by tą sprawą zajął się tu, teraz, natychmiast - dodał.

"Panie prokuratorze, jeżeli wczoraj pan i pana ludzie mieli polityczne jaja, żeby przeciwstawić się Prawu i Sprawiedliwości i zagłosować z opozycją, to proszę pokazać dzisiaj, najpóźniej w poniedziałek, że pan ma też te polityczne jaja i będzie wszczęte postępowanie z urzędu wobec Daniela Obajtka" - podkreślił poseł Lewicy, zwracając się do Ziobry.

- To nie jest już apel, to nie jest prośba, to jest żądanie do prokuratora generalnego, żeby sprawą zajął się tu, teraz, natychmiast - dodał Trela.

"Tezy, nie mają potwierdzenia w faktach"

W piątek biuro prasowe spółki poinformowało w oświadczeniu, że artykuł pt. "Taśmy Obajtka", który ukazał się na łamach "Gazety Wyborczej" oraz na portalu wyborcza.pl zawiera nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych sugestii i manipulacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną.

"Stawiane w artykule tezy, niemające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach których pochodzenia, integralności, czasu i okoliczności utrwalenia nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN Orlen jak również naruszają dobre imię prezesa Daniela Obajtka. Publikacja ma na celu zdyskredytowanie prezesa zarządu spółki w momencie, gdy prowadzone są kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne" - napisano.

ZOBACZ: Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020

Podkreślono, że wobec Daniela Obajtka, pełniącego od lutego 2018 roku funkcję prezesa zarządu PKN Orlen, żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. "Zwracamy również uwagę, że zgodnie z przepisami oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu Daniela Obajtka były jawne do 2016 roku. Prezes Daniel Obajtek składał je rokrocznie od wejścia w życie przepisów obligujących go do tego – najpierw jako wójt, później jako prezes ARiMR" - podał PKN Orlen.

"Należy też podkreślić, że kontrolę oświadczeń majątkowych prezesa Daniela Obajtka za lata 2002-2013 przeprowadziło CBA i nie dopatrzyło się żadnych uchybień. W związku z tym, że w artykule wykorzystano fragmenty nagrań rozmów z bliżej nieokreśloną osobą, które dodatkowo powstały bez zgody oraz wiedzy prezesa PKN Orlen, poddamy je analizom prawnym" - czytamy w oświadczeniu.

laf/grz/ PAP, polsatnews.pl