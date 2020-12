PKN Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. - Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy - przekazał w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - napisał prezes PKN Orlen na Twitterze.

- Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Będziemy posiadać 500 witryn online. Dzięki transakcji uzyskamy dostęp do blisko 17,5 mln użytkowników portali wchodzących w skład Polska Press - przekazał Obajtek w opublikowanym wideo.

Prezes PKN Orlen przypomniał, że wcześniejsze przejęcie Ruchu ułatwi "wejście na rynek, utworzenie nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce i kurierskich".

W portfolio Polska Press Grupy są 24 dzienniki regionalne m.in. "Dziennik Bałtycki", "Dziennik Łódzki", "Dziennik Zachodni", "Gazeta Krakowska", "Głos Wielkopolski" oraz blisko 150 lokalnych tygodników. Dodatkowo spółka wydaje również 23 regionalne serwisy informacyjne i tematyczne takie jak: naszemiasto.pl, telemagazyn.pl i strefabiznesu.pl.

Jako pierwszy o negocjacjach PKN Orlen z Verlagsgruppe Passau informował w sprawie kupna wydawnictwa, informował na początku października tygodnik "The Economist". Jak przekazywał wówczas portal wirtualnemedia.pl, zarówno przedstawiciele koncernu, jak i wydawnictwa nie komentowali tych doniesień.

bas/ PAP, polsatnews.pl