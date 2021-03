7937 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem, 216 kolejnych zmarłych chorych na Covid-19 - to wtorkowy bilans pandemii w Polsce. - Z badań, które prowadzimy w całym kraju widzimy, że coraz więcej próbek dodatnich to wariant brytyjski - powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia, który przyznał, że jest to niepokojące. Z kolei w Niemczech miała zapaść decyzja o przedłużeniu lockdownu.