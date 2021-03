Według Ministerstwa Zdrowia 62 osoby zmarły z powodu COVID-19, a 154 ze względu na współistnienie z innymi chorobami przewlekłymi.

Kolejni zmarli na koronawirusa

W sumie w ciągu doby zmarło kolejnych 216 osób chorych na COVID-19., a od początku pandemii odnotowano 44 tys. 8 zgonów.

Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 719 708/44 008 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 2, 2021

Wzrost liczby nowych przypadków

Mamy 7937 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformował w poniedziałek resort. Najwięcej nowych przypadków jest w województwach: mazowieckim (1279), warmińsko-mazurskim (924) i śląskim (746).

Zakażenia pochodzą także z województw: pomorskiego (600), kujawsko-pomorskiego (530), małopolskiego (521), podkarpackiego (493), wielkopolskiego (474), łódzkiego (444), dolnośląskiego (434), lubelskiego (371), podlaskiego (307), zachodniopomorskiego (247), lubuskiego (177), świętokrzyskiego (152), opolskiego (90).

148 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 7 937 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1279), warmińsko-mazurskiego (924), śląskiego (746), pomorskiego (600), kujawsko-pomorskiego (530), małopolskiego (521), podkarpackiego (493), wielkopolskiego (474), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 2, 2021

Rośnie liczba zajętych respiratorów

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że według stanu na 1 marca w całym kraju zajętych było 15 tys. 400 łóżek dla chorych na COVID-19 spośród przygotowanej dla nich ogólnej liczby 26 tys. 241 takich miejsc.

Ciężko chorzy na koronawirusa byli podłączeni do 1540 respiratorów. Ogółem jest to prawie 60 proc. spośród 2568 takich urządzeń przygotowanych w kraju.

Kwarantanna objęła 192 tys. 491 osób.

W ciągu doby wyzdrowiało 7171 chorych. Oznacza to, że łącznie z choroby wyszło 1 mln 438 tys. 32 zakażonych.

Müller: Tendencja jest rosnąca

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce, że tendencja liczby zakażeń, porównując ją tydzień do tygodnia, jest wzrostowa, choć nieco zmalała liczba zgonów.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Rzecznik rządu podał dane

Müller poinformował, że najnowsze dane będą przedmiotem posiedzenia Rady Medycznej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, którego początek zaplanowany był na godz. 9:00.

Szukają chorego z wariantem brazylijskim

W Wielkiej Brytanii w poniedziałek trwają poszukiwania jednej z sześciu osób, u których wykryto brazylijski wariant koronawirusa, ale która - w przeciwieństwie do pozostałych pięciu - nie podała swoich danych na wykonanym teście.

ZOBACZ: Wielka Brytania: trwają poszukiwania osoby, u której wykryto brazylijski wariant wirusa

O wykryciu pierwszych sześciu w Wielkiej Brytanii przypadków brazylijskiego wariantu P.1 poinformowano w niedzielę późnym popołudniem. - Mamy jeden z najsurowszych reżimów granicznych - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Izrael wprowadza bransoletki "izolacyjne"

Izrael rozpoczął program pilotażowy bransoletki, którą będą nosić na kwarantannie podróżni wracający do domu z zagranicy. Urządzenie powiadomi odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się. Agencja Reutera podała, że w poniedziałek rozdano sto takich urządzeń na lotnisku Ben Guriona.

ZOBACZ: Izrael. Rozpoczęły się testy bransoletki ostrzegającej o łamaniu kwarantanny

Do tej pory Izraelczycy wracający do swojego kraju byli zobligowani do spędzania kwarantanny, trwającej do dwóch tygodni w hotelach opłacanych przez rząd. Teraz będą mogli spędzać izolację we własnych domach.

WIDEO - Nagły skręt w prawo pod kątem 90 stopni. Co stało się w Dziwnowie? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl