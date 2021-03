Francja: około 10 tys. ofiar pedofilii w Kościele od 1950 roku

Niezależna Komisja ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele (CIASE), która prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstw przeciwko dzieciom w Kościele katolickim we Francji szacuje, że od 1950 roku około 10 tys. dzieci zostało wykorzystanych seksualnie przez księży.

Przewodniczący komisji Jean-Marc Sauve poinformował we wtorek, że liczba ofiar seksualnych księży może wynieść "co najmniej 10 tysięcy".

W czerwcu 2020 roku CIASE oszacowała liczbę ofiar na "co najmniej 3 tysiące". Komisja bazowała wówczas na zeznaniach pokrzywdzonych, którzy odpowiedzieli na jej wezwanie do składania zeznań w sprawie nadużyć seksualnych dokonanych przez księży.

"Wezwanie do składania zeznań z pewnością nie bierze pod uwagę całości i jest możliwe, że liczba ta wyniesie co najmniej 10 tysięcy" – uważa Sauve, cytowany przez AFP.

Kiedy zostanie ujawniony raport?

W czerwcu 2019 roku Sauve oszacował liczbę księży-agresorów na 1500. "W części instytucji katolickich lub we wspólnotach religijnych istniał rzeczywisty system nadużyć, ale w niewielkim stopniu. Ta sytuacja stanowi bardzo niewielką mniejszość przypadków, co do których mamy pewność" - ocenił szef Komisji.

CIASE założona została w 2018 roku przez francuski Episkopat i instytuty zakonne. Komisja bada archiwa, przeprowadza wywiady środowiskowe i przygotowuje raport, który ma zostać opublikowany we wrześniu.

