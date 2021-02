Ksiądz latami wykorzystywał seksualnie dzieci. "Śledztwo zostało umorzone"

Jak pisze w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolita", "ksiądz Stanisław S. jest w Radomiu, Pionkach, Suchedniowie osobą znaną". "Działacz podziemia antykomunistycznego, organizator mszy za ojczyznę, harcerz, sportowiec – jeden z bardziej znanych w Polsce popularyzatorów karate" - wylicza gazeta. Zaznacza też, że o stawianych mu zarzutach wykorzystywania seksualnego dzieci "Rzeczpospolita" pisała w czerwcu ub. roku.

Najmłodsza ofiara miała 9 lat

"Teraz – po trwającym blisko półtora roku śledztwie – prokuratura orzekła, że w latach 1985–1998 duchowny »wielokrotnie« doprowadził »do obcowania płciowego« oraz »poddania się innym czynnościom seksualnym« siedem osób znanych prokuraturze »oraz innych nieustalonych«" - pisze "Rz".

Gazeta podkreśla, że najmłodsza ofiara księdza miała 9 lat, najstarsza 12. "Do wykorzystywania dochodziło w mieszkaniu duchownego, a także podczas obozów harcerskich i sportowych, które organizował" - dodaje dziennik.

ZOBACZ: "Dzwonię z małej miejscowości. Bałem się o tym opowiedzieć, ksiądz..."

"Nie ma wątpliwości co do tego, że czyny te zaistniały. Zeznania pokrzywdzonych uznano za w pełni wiarygodne" – mówi "Rzeczpospolitej" prok. Beata Galas, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu. "Wszystkie te czyny uległy jednak przedawnieniu i śledztwo zostało umorzone" - dodaje.

Z postanowienia o umorzeniu śledztwa, do którego dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że stało się to 12 stycznia, a decyzja uprawomocniła się 15 lutego.

Będzie ukarany z innego paragrafu?

Gazeta informuje, że ksiądz może jednak zostać ukarany z innego paragrafu. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", 18 lutego prokuratura okręgowa skierowała do sądu w Zwoleniu akt oskarżenia przeciwko ks. S. "Duchownemu zostały postawione dwa zarzuty: złożenia fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz składania fałszywych zeznań" - pisze gazeta.

Dziennik donosi, że wciąż istnieje również możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności za przestępstwa, które się przedawniły. "Radomska prokuratura musi przekazać dokumenty w sprawie do prokuratury regionalnej, a ta Państwowej Komisji ds. Pedofilii" - wyjaśnia dziennik.

ZOBACZ: Sprawa ks. Dymera. Komisja ds. pedofilii nie kończy działań

"Po zapoznaniu się z materiałami komisja może podjąć uchwałę o rozpoczęciu swojego postępowania wyjaśniającego" – tłumaczy "Rz" prof. Błażej Kmieciak, szef komisji. "Po analizie akt sprawy, wysłuchaniu pokrzywdzonych, świadków oraz osoby wskazanej jako sprawca może wydać decyzję o wpisaniu jego personaliów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym" – precyzuje.

"Rz" dodaje, że swoje postępowanie prowadzi także Kościół.

Z księdzem Stanisławem S. "Rz" nie udało się skontaktować