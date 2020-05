Nowy film o pedofilii w Kościele. Bracia Sekielscy w "Skandalistach". [OGLĄDAJ] od 19:30

Po premierze dokumentu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" jego autorzy opowiedzą o pracy nad filmem w programie Agnieszki Gozdyry "Skandaliści". Druga część cyklu opowiada o traktowaniu ofiar księży-pedofilów. To historia trzech chłopców, dziś dorosłych, molestowanych przez lata przez jednego księdza. Był przenoszony do kolejnych parafii, choć o sprawie wiedział biskup. [OGLĄDAJ] od 19:30.

Premiera kolejnego dokumentu braci Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii w Kościele odbyła się w sobotę w internecie.

Autorzy filmu będą o godz. 19:30 gośćmi Agnieszki Gozdyry w programie "Skandaliści".

"To ludzie, których życie jest rozwalone"

- Potrzebna jest wśród duchownych wielka empatia wobec ofiar, oni wreszcie muszą zrozumieć, że to nie są ludzie, którzy mają fanaberię w dorosłym wieku, tylko to są ludzie, których życie jest kompletnie rozwalone - mówi w programie Tomasz Sekielski.

- To nie są ludzie, którzy nagle się obudzili i pomyśleli sobie: "zaszkodzę Kościołowi". To są ludzie, których pracownicy tego Kościoła, księża, skrzywdzili. I zamiast chronić kolegów to polscy duchowni powinni wreszcie na poważnie pochylić się nad ofiarami, ale też w swoich kazaniach nauczać ludzi, właśnie w takich miejscowościach, żeby ci którzy są skrzywdzeni nie musieli żyć w tajemnicy, w lęku przed tym, że zostaną wyklęci, że spotka ich społeczna infamia bo mówią niewygodną prawdę o księdzu.

Kolejna produkcja braci Sekielskich zdaniem Agnieszki Gozdyry nie wywoła szoku tak powszechnego jak pierwszy ich film o pedofilii w Kościele. Dokument skupia się na losach konkretnych pokrzywdzonych. Ich rodziny skarżąc się hierarchii kościelnej słyszały m.in., że "Biskup wie".

- Pierwsza część "Tylko nie mów nikomu" wywołała prawdziwy szok opinii publicznej. "Zabawa w chowanego", to historia trzech chłopców, dziś dorosłych mężczyzn, molestowanych przez lata przez jednego księdza. Był on przenoszony do kolejnych parafii, choć o całej sprawie wiedział miejscowy biskup - mówi Agnieszka Gozdyra, której gośćmi będą bracia Sekielscy. W polsatnews.pl transmisja programu.

Przypomniała także, że kolejnym film twórców będzie poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II.

WIDEO: Agnieszka Gozdyra zaprasza do "Skandalistów"





hlk/ Polsat News, polsatnews.pl