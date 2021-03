Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że nie ma decyzji dot. wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w dwóch kolejnych województwach. Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta przekazał z kolei, że trwają rozmowy ws. ewentualnego zakupu szczepionki z Chin. Tymczasem Niemcy szykują się do możliwego zakwalifikowania Polski do tzw. grupy państw wysokiego ryzyka. Raport dnia.

Oto Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o pandemii z Polski i ze świata.

Poniżej 5 tys. nowych zakażeń

Badania laboratoryjne potwierdziły w Polsce 4786 nowych zakażeń koronawirusem;

Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób;

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano na Mazowszu - 1051, najmniej w województwie opolskim - 84;

Od początku epidemii zakażenie koronawirusem wykryto u 1 711 772 osób. Zmarło 43 793 chorych;

Ostatniej doby wykonano 26,7 testów na obecność SARS-CoV-2;

W tym 8937 to testy antygenowe;

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 9 895 192 próbki pobrane od 9 597 667 osób;

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecili 2 325 792 badania;

Wyzdrowiało dotąd 1 430 861 zakażonych.

Minister dementuje

Radio RMF FM podało, że województwa pomorskie i lubuskie mogą zostać objęte takimi obostrzeniami, jak Warmia i Mazury;

Decyzją rządu woj. warmińsko-mazurskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym wprowadzono regionalny lockdown;

- Nie ma żadnej decyzji w sprawie wprowadzenia lockdownu w województwach pomorskim i lubuskim; to absolutnie niepotwierdzone informacje - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Polska kupi chińską szczepionkę?

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem - - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski;

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent poruszył m.in. kwestię możliwości zakupu przez Polskę szczepionek na COVID-19 wyprodukowanych w Chinach;

- Prezydent z zadowoleniem przyjął deklarację chińskiego przywódcy o gotowości Pekinu do uczynienia z produkowanych przez chińskie firmy szczepionek przeciw COVID-19 globalnego dobra publicznego - przekazał Szczerski.

Miał być koniec teleporad dla seniorów

Od dziś teleporada w podstawowej opiece zdrowotnej miała być dostępna wyłącznie dla osób między 7. a 64. rokiem życia, a najmłodsi i seniorzy mieli stawiać się u lekarzy w gabinetach;

Z ustaleń Polsat News wynika jednak, że zapowiedziane zmiany nie weszły w życie;

Ten punkt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

Niemcy budują centra testowe na granicy

Jeszcze pod koniec tego tygodnia na dwóch przejściach granicznych: Lubieszyn i Świnoujście/Ahlbeck otwarte zostaną centra covidowych testów przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy mieszkają po jednej stronie granicy, a pracują po drugiej – dowiedział się korespondent Polsat News Tomasz Lejman;

Niemcy szykują się na ewentualne zakwalifikowania Polski do tzw. grupy państw wysokiego ryzyka

Wliczane są do niej kraje i regiony, w których tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. przekracza 200;

Jeszcze w czwartek liczba przypadków w Polsce wynosiła 147, dziś to już 180.

Protest przedstawicieli branży turystycznej

"Chcemy pracować, nie protestować" - przekonywali przedstawiciele branży turystycznej z Warmii i Mazur podczas pikiety przed KPRM;

Protest wsparli posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak, Artur Dziambor i Janusz Korwin-Mikke, którzy domagali się zniesienia obostrzeń;

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu poinformowali, że obecne restrykcje zostały utrzymane do 14 marca w całym kraju, oprócz Warmii i Mazur, gdzie zasady bezpieczeństwa zaostrzono ze względu na "szczególnie trudną sytuację epidemiczną";

Obecnie zostały tam zamknięte hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych), galerie handlowe (z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii), kina, teatry, muzea, galerie sztuki, baseny i korty tenisowe, a klasy I-III szkoły podstawowej powróciły do nauki zdalnej.

Szybsza produkcja szczepionek?

Koncern AstraZeneca "jest gotów odstąpić licencję na produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi, by mogła zostać przyspieszona" - taką deklarację złożył prezes włoskiego oddziału firmy Lorenzo Wittum;

Dodał, że działania w tym kierunku już są prowadzone;

Szef AstraZeneca Italia poinformował, że firma jest w kontakcie z włoską Agencją Leków w sprawie ewentualnego wyrażenia zgody na podawanie tej szczepionki także osobom w wieku powyżej 65 lat;

Zapewnił, że koncern ma dodatkowe dane ze Szkocji wskazujące, że można to robić.

WHO: koniec pandemii w tym roku nierealistyczny

Szef WHO poinformował, że w ubiegłym tygodniu liczba zakażeń na świecie zaczęła rosnąć po raz pierwszy od siedmiu tygodni;

Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że przyczyną jest zarówno pojawienie się nowych wariantów koronawirusa, jak i fakt, że wielu ludzi "opuściło gardę" i przestało stosować się do nakazów sanitarnych;

Wezwał rządy państw, by nie znosiły restrykcji mających ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii;

"Godnym pożałowania" nazwał fakt, że pewne zamożne państwa decydują się najpierw szczepić na Covid-19 tę część populacji własnego kraju, które nie należy do żadnej grupy ryzyka, zamiast zagwarantować szczepionki pracownikom służby zdrowia w innych krajach;

Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych ocenił, że liczenie na to, iż pandemia skończy się pod koniec tego roku jest "przedwczesne i nierealistyczne".

Węgry zmieniają strategię szczepień

Władze węgierskie wydłużyły od poniedziałku przerwę między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi;

Naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller powiedziała, że celem jest zaszczepienie jak największej liczby osób co najmniej jedną dawką;

Osoby szczepione pierwszą dawką preparatu Pfizera od poniedziałku będą otrzymywać drugą dawkę po 35 dniach zamiast jak dotychczas po 25, zaś w przypadku szczepionki AstraZeneca przerwa wydłuży się do 12 tygodni.

Finlandia wprowadza stan nadzwyczajny

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem decyzją rządu oraz prezydenta Finlandii Sauli Niinisto w kraju ogłoszono w poniedziałek stan wyjątkowy;

Formalny stan nadzwyczajny ma umożliwić władzom wprowadzenie ściślejszych obostrzeń oraz pewnej formy lockdownu na znacznym obszarze kraju.

To jest bardzo trudne pytanie i nie ma na nie łatwej odpowiedzi - powiedziała w Polsat News prof. Katarzyna Życińska, pytana o to, kiedy możemy się spodziewać końca pandemii. - Koniec pandemii będzie bliższy wówczas, gdy co najmniej 60-70 proc. naszego społeczeństwa zostanie zaszczepione - wyjaśniła szefowa Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii stołecznego szpitala MSWiA.

