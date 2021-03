Lockdown w dwóch kolejnych województwach? Minister wyjaśnia

Radio RMF FM podało w poniedziałek, że województwa pomorskie i lubuskie mogą zostać objęte takimi obostrzeniami, jak Warmia i Mazury. Decyzją rządu warmińsko-mazurskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym wprowadzono regionalny lockdown.

ZOBACZ: Lockdown woj. warmińsko-mazurskiego. Najmłodsi wracają do nauki zdalnej

Niedzielski pytany na konferencji prasowej, czy potwierdza informacje o wprowadzeniu takich obostrzeń w województwach pomorskim i lubuskim, odparł, że nie. - To są absolutnie niepotwierdzone żadne informacje - powiedział szef MZ.

"Nie było dyskusji"

Dodał, że na poniedziałkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego "w ogóle nie było dyskusji dotyczącej tych dwóch województw". - Na razie nie ma żadnej decyzji i te decyzje będą dopiero podejmowane oczywiście pod kątem obserwowanych parametrów - zaznaczył Niedzielski.

Do 14 marca obowiązują na Warmii i Mazurach obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Ma to związek z utrzymującą się do dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19. W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

WIDEO - Dziwnów: akcja wydobycia samochodu z kanału portowego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP