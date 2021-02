Krajowy Plan Odbudowy. Konferencja premiera Morawieckiego o 16:15

W piątek ruszają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Jego główne pozycje, które poznała Interia to ponad 28 mld zł na "zieloną" energię, 13 mld zł na transformację cyfrową, prawie 20 mld zł na zwiększenie dostępności służby zdrowia oraz 18,7 mld zł na budowanie odporności i konkurencyjności gospodarki po pandemii. Transmisja konferencji premiera w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 16:15.

Cele, na które mogą zostać przeznaczone pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy w dużym stopniu zdefiniowała Komisja Europejska (europejski plan odbudowy, będący odpowiedzią na kryzys gospodarczy związany z pandemią, ma w sumie wartość 750 mld euro). Aż 57 proc. środków w ramach KPO musi być ukierunkowane na inwestycje i reformy związane z ochroną środowiska, transformacją energetyczną i cyfryzacją.

Na projekty związane z ochroną klimatu i "zieloną transformacją" zostanie przeznaczone 37 proc. środków z tzw. funduszu odbudowy. To minimum określone przez Komisję Europejską. Na szeroko rozumianą cyfryzację Polska wyda - zgodnie ze wskazaniami KE - 20 proc. przyznanych środków. Pozostałe obszary to m.in. budowanie odporności gospodarki po pandemii i wsparcie służby zdrowia.





Ruszają konsultacje

Przygotowanie Planu koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Jak podano na stronie gov.pl, w ramach konsultacji 26 lutego, 2 i 4 marca odbędą się trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia w Krajowym Planie Odbudowy. Pierwsza ma dotyczyć "Odpornej i konkurencyjnej gospodarki" oraz "Transformacji cyfrowej", druga "Zielonej energii i zrównoważonej mobilności", a trzecia - "Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia".

Harmonogram spotkań oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy na stronie gov.pl, a na każde spotkanie trzeba rejestrować się oddzielnie. Jak podano, udział w debatach będzie możliwy również poprzez transmisję na żywo na kanale Ministerstwa w serwisie YouTube.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57,3 mld euro, w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. Pieniądze powinny zostać wykorzystane do 2026 roku.

Prorozwojowe inwestycje

Środki te mają być przeznaczone na prorozwojowe inwestycje, m.in. w dziedzinie innowacji, ochrony zdrowia, zielonej energii, cyfryzacji, ochrony klimatu i czystego powietrza, a także na inwestycje infrastrukturalne, na przykład kolej i drogi.

Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja Europejska ma dwa miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO.

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Najważniejszym elementem Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów

msl/ Interia, PAP