Premier: KE powinna wykorzystać siłę gospodarczą UE do nacisku na firmy farmaceutyczne

W trakcie konferencji prasowej w czasie środowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie szef polskiego rządu oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w kontekście dostępności szczepionek przeciw Covid-19 zostali zapytani, jakie działania podejmie UE, aby przyspieszyć ich dostawy.

ZOBACZ: Szczepienia w Polsce. Nowe dane o niepożądanych odczynach i zgonach

- Powiem moje osobiste zdanie w tej kwestii. Uważam, że Komisja Europejska powinna wykorzystać siłę gospodarczą Unii Europejskiej do nacisku. Do nacisku na te wielkie korporacje, z którymi latem zeszłego roku podpisaliśmy jako jedni z pierwszych umowę - odparł Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że firmom tym zapłacono "potężną zaliczkę" i za te pieniądze toczone były badania, certyfikowane były produkty i potem - zauważył premier - okazało się, że te firmy "używają wyprodukowanych przez siebie szczepionek w taki sposób, aby ominąć zbyt mało konkretne zapisy z tej umowy".

"Musimy mieć więcej szczepionek"

Premier dziękował jednocześnie przewodniczącemu Rady Europejskiej za to, że stara się na wszystkie sposoby, aby Europa miała jak najwięcej szczepionek. - Ale to dzisiaj jest rola Komisji Europejskiej - zaznaczył.

Morawiecki zwrócił uwagę, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć widespotkanie Rady Europejskiej i tam - ocenił - z pewnością to będzie podstawowy temat, żeby skłonić, firmy, które "rzeczywiście w niewłaściwy sposób, niezgodny z naszymi wyobrażeniami zawartymi w umowie, działają dzisiaj na rynkach światowych".

ZOBACZ: "Wstań biedronko, chodź, zaszczepię Cię szczepionką". Spot Senatu

- My byliśmy pierwsi lub jedni z pierwszych i musimy mieć zdecydowanie więcej szczepionek, tu i teraz. Jak najszybciej, jeszcze w lutym, marcu i kwietniu. Nie lipiec, sierpień czy wrzesień, bo wtedy prawdopodobnie będzie już nadmiar szczepionek. Musimy mieć do maja jak najwięcej szczepionek żeby wreszcie pozbyć się tej pandemii - podkreślił Morawiecki.

Michel zwrócił natomiast uwagę, że KE zawarła umowy na 2 mld dawek szczepionki. Jak dodał bardzo dużo rozmawiano na temat tego, by przyspieszyć dostawy do UE. "Priorytetem nad którym Komisja musi pracować od rana do wieczora to zwiększyć poziom produkcji, aby móc dostarczyć to co zostało zawarte w umowach. To absolutnie priorytet" - zapewnił.

WIDEO - Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP