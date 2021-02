Szczyt UE. Wśród tematów dostawy szczepionek

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował w liście do przywódców, że priorytetowym tematem wideoszczytu, który rozpocznie się w czwartek, będzie przyspieszenie szczepień i zwiększenie produkcji szczepionek przeciwko Covid-19.

Odnosząc się do restrykcji nakładanych przez państwa członkowskie z powodu koronawirusa, stwierdził, że nadal mogą być potrzebne ograniczenia dotyczące nieistotnych podróży. Zastrzegł jednak, że przepływ towarów i usług na jednolitym rynku pozostaje kluczowy.

List szefów kilku państw

Z kolei we wtorek premier Morawiecki wraz z szefami rządów: Hiszpanii - Pedro Sanchezem, Danii - Mette Frederiksenem, Belgii - Alexandrem De Croo i prezydentem Litwy - Gitanasem Nausedą wystosowali list, w którym zaapelowali o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE.

"Nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji COVID może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia" – czytamy w liście.

ZOBACZ: Premierzy napisali do szefa RE ws. szczepionek. List odnotowały europejskie media

"Nasze dzisiejsze kluczowe przesłanie jest takie, że musimy pilnie zintegrować nasz łańcuch wartości i pokierować nim strategicznie, aby zwiększyć zdolności produkcyjne szczepionek w Europie. Musimy zapewnić odpowiednie wsparcie producentom z Europy na wypadek nieoczekiwanych problemów podczas procesu produkcji. Istniejące zakłady produkcyjne będą wymagały dostosowania" - zaznaczyli autorzy listu.

Premierzy i prezydent Litwy podkreślili, że państwa UE powinny "współpracować ze wszystkimi potencjalnymi producentami szczepionek w Europie".

Będą paszporty szczepień?

Według źródła Polskiej Agencji Prasowej podczas wideoszczytu unijni liderzy będą rozmawiać nie tylko o tempie szczepień w UE, ale także o restrykcjach wprowadzanych przez państwa członkowskie, nowych mutacjach koronawirusa oraz tzw. paszportach szczepień.

Z kolei szef Rady Europejskiej poinformował, że wśród tematów rozmów znajdą się także mechanizmy zabezpieczeń przed zagrożeniami zdrowotnymi w przyszłości oraz kwestie bezpieczeństwa i obrony. Do rozmów unijnych liderów zostanie doproszony także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z szefem NATO szefowie państw i rządów krajów UE mają rozmawiać m.in. o cyberatakach i zagrożeniach hybrydowych oraz stosunkach z południowym sąsiedztwem.

Wideoszczyt UE rozpocznie się w czwartek o godz. 18.00 i potrwa do piątku.