Niemcy zamknęły południowe granice. Tysiące ludzi zawróconych

Granicę mogą przekraczać tylko osoby mogące przedstawić aktualne wyniki testu na obecność SARS-CoV-2 i zaliczające się do grup, dla których uczyniono wyjątek, podejmując decyzję o czasowym zamknięciu granic.

ZOBACZ: KE o zamknięciu granic przez Niemcy: to grozi rozbiciem jedności

W ciągu pierwszego tygodnia do Niemiec nie zostały wpuszczone 4522 osoby, które nie przedstawiły negatywnego testu na obecność koronawirusa. Pozostałe 10 tys. osób nie należało do grup upoważnionych do wjazdu.

Germany has defended its border restrictions with Austria and the Czech Republic. The European nation has said that these curbs are temporary measures and last resort to avoid lockdown restrictions. @alysonle tells you more pic.twitter.com/c3DjUTGvBd