Zmiany dotyczące obostrzeń. Minister zdrowia przedstawi je na konferencji

Szef rządu poinformował w poniedziałek, że nowe zasady zostały wypracowane na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Adam Niedzielski w poniedziałek mówił, że podczas posiedzenie Rządowego Zespołu Zrządzania Kryzysowego analizowano szczegółowo sytuację w całym kraju pod różnym kątem. - Nie tylko to, jak wzrasta nam dynamicznie liczba nowych zakażeń, ale również to, co dzieje się z infrastrukturą szpitalną, bo mamy pierwszy raz od dłuższego czasu w ujęciu tygodniowym przyrost zajętych łóżek o ponad 800 - dodał minister.

Zauważył, że wcześniej była tendencja spadkowa i liczba zajętych łóżek zdecydowanie malała. - Widzimy też bardzo dynamiczne wzrosty, jeśli chodzi o zlecenia na wymazy, które są wykonywane przez POZ. To nie są przyrosty kilku czy nawet kilkunastu procent, tylko ponad 20 proc. - podkreślił szef MZ.

Regionalizacja obostrzeń

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że rząd wprowadzi tzw. regionalizację obostrzeń. Bardziej rygorystyczne zasady będą obowiązywały na obszarach, gdzie w ostatnim czasie było najwięcej zakażeń. W grę wchodzi m.in. zamknięcie hoteli.

We wtorek najwięcej zakażeń odnotowano w woj. mazowieckim (1028), warmińsko-mazurskim (725) i pomorskim (515). W poniedziałek były to woj.: mazowieckie (699), pomorskie (545) i podkarpackie (363).

Jeden z rządowych scenariuszy zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni liczba zakażeń będzie dochodzić do nawet 15 tys. na dobę (we wtorek było to 6310).

Zakaz używania przyłbic i szalików

Wśród tematów środowej konferencji ministra zdrowia będzie również kwestia zasłaniania nosa i ust. Niemal pewne jest, że zakazane będzie używanie przyłbic czy szalików, dozwolone będą jedynie maseczki i specjalistyczne maski.

Podział na strefy

Od 8 sierpnia do 24 października w Polsce obowiązywał podział na żółte i czerwone strefy.

W strefie czerwonej liczba osób w placówkach handlowych uzależniona była od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osoba na 15 m kw.

Ponadto, w strefie czerwonej obowiązywał zakaz organizacji imprez okolicznościowych m.in. wesel i konsolacji.

Ograniczenia dotyczyły także wydarzeń kulturalnych, które organizowane są w pomieszczeniach. Na widowni mogło być zajęte co drugie miejsce, pod warunkiem, że sala będzie wypełniona maksymalnie w 25 proc.

W strefie czerwonej prowadzenie działalności gastronomicznej możliwe było tylko w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00. Poza tym czasem jedzenie mogło być podawane tylko na wynos.

Ograniczenia dotyczyły też działalności sanatoriów, uzdrowisk i rehabilitacji. W zgromadzeniach z kolei mogło brać udział maksymalnie do 10 osób.

Trzy powiaty byłyby w strefie czarnej

Wkrótce do stref zielonych, żółtych i czerwonych dołączyły te ciemnoczerwone (będące etapem "odpowiedzialności") i czarne. Wynik czarny w skali całego kraju miał zwiastować twardy lockdown - ograniczenie możliwości wychodzenia z domu i zamkniętą zdecydowaną większość biznesów. Ten poziom zaczyna się, gdy średnia liczba zakażeń z ostatnich 7 dni przekracza 70 na każde 100 tys. mieszkańców. Dla całej Polski byłoby to 26,8 tys.

Gdyby tamte pomysły rządu przenieść na poziom lokalny dziś, to trzy powiaty - nidzicki, bartoszycki oraz miasto Olsztyn - musiałyby być niemal zamknięte.

58 powiatów trafiłoby z kolei do strefy czerwonej. A na liście są takie miasta jak Sopot, Słupsk, Świnoujście, Bydgoszcz lub Warszawa, ale również powiat rzeszowski, toruński, kartuski czy inowrocławski. Zdecydowana większość przypada jednak na regiony północne Polski.

